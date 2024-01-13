14 Ocak Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün yarım kalanları tamamlama zamanı. Romantik ilişkilerine dair eski defterler açılabilir. Bittiğine inanmadığın bir hikayen varsa, bugün ondan başka bir şey düşünmen zor olabilir.

Bir anda aklına düşen bu konu seni duygusal anlamda yorabilir. Fakat bu defterin kapanmasının zamanı geldi. Zira önünde şekillenen bambaşka bir gelecek var. Bu yüzden geçmişi geride bırakmak için ne yapman gerektiğini keşfetmeli ve bunun için ilk adımı bugün atmalısın. Kendini adeta hafiflemiş hissedeceksin. Yeni başlangıçlara hazır olduğunu fark edeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...