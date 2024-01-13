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14 Ocak İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

14 Ocak İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 19:01

Oğlak burcunda konumlanan Merkür sizi bambaşka biri yapacak. Bu halinizi siz sevebilirsiniz, fakat sizi anlamayanlar için durum aynı olmayabilir. Peki, 14 Ocak Pazar gününde ikizler ve yükselen ikizler burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için ikizler ve yükselen ikizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 14 Ocak Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, ikizler ve yükselen ikizler burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları;

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları;

Sevgili İkizler, bugün yeterince anlaşılmadığını hissedebilirsin. Merkür'ün Oğlak burcuna geçmesiyle zihnindeki düşünceler netleşebilir, ama kendini anlatma konusundaki isteksizliğine çare olamaz. Susarak hislerini anlatmayı denediğin veya eylemsizlikle seni yeterince anlamadığını hissettiğin kişiyi protesto ettiğin bir gün olabilir. Bu kişi ebeveynlerinden biri, varsa kendinden büyük kardeşin, eşin veya partnerin olabilir. 

Bugün seninle iletişim kurmak zor ve stresli olabilir. Seninse biraz yalnız kalmaya ihtiyacın var gibi. Soğuk ve mesafeli bir pencereden olayları izlemeyi tercih edilirsin. Bu da deme oluyor ki bu kez her zamankinden farklı bir sen göreceğiz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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