14 Ocak Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün başlangıç yapmak için uygun bir gün olmayabilir. Gelecek zihninde henüz tam olarak netleşmemişken yeni bir şeye başlamak, ciddi ve radikal bir karar almak pek doğru olmayabilir. Bunun yerine yarım kalanları tamamlamaya, eski defterleri kapatmaya çalışmalısın.

Özellikle ailevi meselelere ilişkin sonlanmamış konuşmalarınız varsa, bugün son sözünüzü söylemek isteyebilirsiniz. Ailenin yaramaz çocuğu olduğunuz düşünülüyor olabilir, fakat sizin düşüncelerinizin de önemli olduğunu herkesin bilmesini isteyebilirsiniz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...