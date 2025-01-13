14 Ocak Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün yüzleşeceksin. Yengeç burcunda meydana gelen dolunay ile birlikte gerçek duyguların ve hislerin su yüzüne çıkacak. Çoğu zaman görmezden geldiğin, dik bir duruş ve güç ile perdelediğin sorunlar gündeminde yer alacak. Hayatının pek çok zamanında olduğu gibi otoriter ve güçlü duruşun bile biraz sarsılacak.

Belki de kendin bırakmak isteyeceksin bu dik ve inatçı duruşu! Artık ısrar etmek istemediğin, bıktığın ve sıkıldığın durumlardan kurtularak hislerinin sesini dinleyeceksin. Akışına bırakmanın vakti geldi galiba, ne dersin?

Tam da bu aşamada bilinçaltına ve iç sesine odaklanacaksın. Arınmak isteyeceksin yüklerinden, stres faktöründen ve içten içe bastırdığın duygulardan. Zaten böylece olmak istediğin kişi olacak, özüne döneceksin. Gerçek yüzünü rakiplerine de sevdiklerine de göster; böylece kimilerine korku kimilerine huzur vereceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...