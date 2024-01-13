14 Ocak Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün Merkür'ün Oğlak burcuna geçmesiyle sağduyu ve soğukkanlılığın artacak. Kendini her zamankinden farklı ve güçlü hissedeceksin. Takıntılarını bir günlüğüne de olsa ardında bırakmak sana huzur verecek. Bir süredir aklını kurcalayan sorunlardan uzaklaşmak için Pazar gününü ailene ayırabilirsin.

Sevdiklerinle sohbet ederek geçireceğin günün sonunda onların neye ihtiyacı olduğunu duyarak önemli farkındalıklar kazanabilirsin. Tabii bu konuşma sırasında kendi ihtiyaçlarını belirteceğine ve sınırlarını çizmeyi de ihmal etmeyeceğine eminiz. Kartlarınızı açık oynayın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...