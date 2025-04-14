14 Nisan 20 Nisan 2025 Haftalık Burç Yorumları

Şu an gökyüzünde ki geçişler sizi adeta sahneye çağırıyor. 16’sındaki Merkür geçişiyle zihin netleşiyor, kelimeler yerine oturuyor ve iç sesin tekrar devreye giriyor gibi. Bir süredir kafanda dönüp duran, ama bir türlü çözülemeyen meseleler artık çözülmeye başlıyor. 'Şunu niye söyleyemedim?', 'Orada niye harekete geçmedim?' gibi soruların cevabı geliyor. Artık gecikme değil, hız ve netlik zamanı.

Peki sonra Mars 17’sinde Aslan’a adımını attığında? İşte o zaman Gökyüzünün ışıkları gerçekten senin üzerine düşüyor. Bu, Kasım 2024’te başlayan, sonra geriye çekilen ve şimdi tam anlamıyla tamamlanmak üzere olan bir döngünün zirve noktası. Sanki evren 'Şimdi ne öğrendin?' diyor size. Bu enerjide pasif kalmak mümkün değil. Mars Aslan’da seni sahnenin ortasına itiyor ve diyor ki:

'Kendini göster. Cesur ol. Ne istediğini yüksek sesle söyle.'

Bu geçişler aynı anda hem zihinsel hem fiziksel olarak sizi canlandırıyor. Hem yaratıcı projelerde hem ilişkilerde parlamaya hazırsın. Ama bilin ki bu geçiş, samimiyet ister. Flörtler tutkulu ama yüzeysel olmamalı; ilişki varsa, artık maskeler düşmesine hazır olun.

Şimdi kendinize sorun;

Son aylarda içinde tuttuğun ya da bastırdığın bir şey var mı?

Kalbinin sesini susturduğun bir alan?

Ya da artık 'Bu benim!' demek istediğin bir sahne?

Venüs'ün Çocukları Boğalar

Gökyüzü bu hafta sizler için göksel bir ateş dansı gibi! 🔥 Koç'taki Merkür'ün keskin zekasıyla sözleriniz artık birer kılıç gibi dürüst, doğrudan ve tereddütsüz olacak. Mars’ın Aslan’a dönüşüyle ise işler gerçekten ciddileşiyor. O ilk kıvılcım şimdi tam anlamıyla bir yangına dönüşüyor. Beklemek yok artık, bu sefer harekete geçme zamanı.

Özellikle kökler, ev, aile ve içsel güvenlik konularında olumlu enerjiler hakim. Mars Aslan'dayken liderlikten kaçmak zor, çünkü seni merkeze itiyor. 'Ne istiyorum?' sorusu artık kaçamayacağın bir yankı halini alıyor. Cevap netleşiyor; sis dağılmaya başlıyor. Harekete geç ve zaferini elde et.

Tabii ki 19 Nisan 2025'te Güneş Boğa burcunda! Güneş’in burcuna gelişiyle birlikte senin zamanın başlıyor. Bu hem kutlama hem de kendine dair bir uyanış dönemi. Kendi sahnenin ışıkları altında yürüyorsun artık ama bu sahne, senin onu nasıl kurduğuna bağlı. Ne kadar kendinle uyumluysan, o kadar parlarsın.

Bir anlamda bu geçişler şu mesajı veriyor gibi: Cesaret göster, ne istediğini bil, istemediğini bırak ve kendi merkezinden hareket et.

Hazır mısın bu enerjiyle sahneye çıkmaya?

Merkür'ün Çocukları İkizler

Bu gerçekten harika bir astrolojik enerji akışı. 16’sında Merkür’ün Koç’a dönüşü, adeta zihinsel bir şimşek gibi. Düşünceler keskinleşiyor, kelimeler direkt hedefi buluyor. Bu, düşünce dünyanda yeni bir enerji dalgası gibi; yazmak, konuşmak, paylaşmak ne zamandır içinden geçen güzel niyetleri dışa vurmak için evrenin sana gönderdiği davet mektubu.

17’sinde Mars’ın Aslan’a dönüşüyle bu zihinsel netlik bir anda cesaretle buluşuyor. Artık sadece düşünmek değil, harekete geçmek istiyorsun. Bu enerji hem zihinsel girişimler hem de öğrenme alanında büyük bir tetikleyici. Ertelenmiş ilişki kararları ihmal edilmiş fikirler, yarım kalmış projeler hepsi şimdi “Hadi başlayalım” diye fısıldıyor.

Sonra 19’da Güneş Boğa burcunda bir içe dönüş, bir sakinleşme. Bu, doğum günü sezonunun öncesindeki o özel geçiş geçmişe dönüp bakmak, bitenle vedalaşmak, hala çözülmemiş şeylerle sessizce kalmak çünkü bazen en büyük uyanışlar tam da sessizlikte gelir.

Bu dönem biraz “içsel bahar temizliği” gibi: gereksiz yükleri bırakmak, kalbinin ne dediğini duymak ve sonra Boğa sezonuyla birlikte yeni temeller üzerinde parlamak.

Hazırsan, evren sana rehberlik etmeye hazır. Sadece biraz yavaşla ve sezgilerinin fısıltılarına kulak ver. Onlar seni doğru yöne götürecek.