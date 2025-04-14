14 Nisan 20 Nisan 2025 Haftalık Burç Yorumları

Gökyüzü bu hafta adeta kozmik bir meditasyon gibi hem derin hem de yön gösterici. İçsel uyanışın, eyleme dönüşen netlikle birleştiği bir eşik bu iyi değerlendirin.
16 Nisan 2025 Merkür Koç’ta:
Artık zihnin ne istediğini çok daha net bilmeye hazır. O ağır düşünceler, “ya şöyle olursa “larla dolu içsel monologlar yerini kararlılığa bırakıyor. Koç'taki Merkür, zihinsel cesaretini ateşliyor. Sadece düşünmek değil, harekete geçmek için buradasın. Ve bu sefer düşünceler, seni frenleyen değil, iten bir güç ile karşı karşıyasın.
17 Nisan 2025 Mars Aslan’da:
Bu, ruhunun gölgede kalmış kısımlarının aydınlığa çıkma zamanı. Aslan’daki Mars içindeki savaşçıyı uyandırıyor ama bu bir dış savaştan çok içsel bir yüzleşme.
Yani bu:
“Artık kendimi sabote etmeyi bırakıyorum.”
“Bu benim için çalışmıyor ve bunu değiştirme gücüm var.”
deme cesareti.
Bu dönemde gelen farkındalıklar ilk başta sarsıcı olabilir ama… işte özgürlük burada başlıyor. İçgüdülerine güven. Rüyaların, ani içsel hislerin, hatta bir anda gelen huzursuzluğun bile mesajı olabilir.
19 Nisan 2025 Güneş Boğa’da:
Yüksek enerjiden sonra bu, toprağa basmak gibi. Evren “Şimdi bütün bu farkındalıkla ne yapacaksın?” diyor.
Boğa sezonu seni inşa etmeye çağırıyor.
Neyin üzerine bir gelecek kurmak istiyorsun?
Hangi deneyimler seni büyütüyor, besliyor?
Hangi alışkanlıklar veya kişiler seni tüketiyor?
Boğa sana şunu fısıldar:
“Zeminin sağlamsa, her şey büyür.”
Ve sen şu an tam da bu zemini güçlendirme aşamasındasın.
Kapılar açılıyor… ama kapının eşiğinden geçen sen olmalısın.
Hazırsan, hayat da hazır.
Venüs'ün Çocukları Teraziler
Gökyüzü bu hafta adeta sezgilerle mantığın el ele tutuştuğu bir geçit töreni gibi hem netlik getiriyor hem de derinlere inmeye zorluyor. Her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğu bu gökyüzü dansında, artık hiçbir şey 'rastgele' değil.
Merkür 16 Nisan’da Koç burcunda seyrine başladığında
İletişim artık gergin değil.
– Bu seni destekliyor mu?
– Gerçekten aynı yöne mi bakıyorsunuz?
Bu sorular, yüzeysel değil kökten soruluyor.
Sustuğun, ertelediğin, “şimdi yeri değil” dediğin konuşmalar artık göz ardı edilemez. Bu sadece sözlü iletişim değil; kalpten kalbe bir dürüstlük çağrısı. Ve evet, bu bazen rahatsız edici olabilir. Ama Koç enerjisi cesarettir. Açık, net, dolambaçsız. Şimdi o cesaretle konuşmanın tam zamanı.
Mars 17 Nisan’da Aslan’a dönerken:
Aralık 2024’te başlayıp yarım kalan bir döngünün tamamlanışına tanıklık ediyorsun. O zamanki çabaların, sabrın ve sorgulamalarının meyvesini şimdi alıyorsun.
O dönemin kaosu aslında içsel gücünü inşa ediyordu.
Şimdi Mars, seni sahneye çağırıyor:
“Oynamaktan korktuğun rolü şimdi üstlen.”
İçindeki liderlik, karizma ve yaratıcı cesaret uyanıyor. Sadece hareket etmek değil; kalpten hareket etmek zamanı. Yavaşlık, gecikme, aksama… artık sadece hazırlık safhasıydı. Şimdi oyun başlıyor.
Güneş 19 Nisan’da Boğa’ya geçtiğinde:
Ateşin ardından toprak gelir.
Ve bu toprak 'ne kadar sağlam duruyorsun?' diye sorar.
Boğa mevsimi, yüzeyin altına inmeye davet eder. Finansal konular, güven, aidiyet, duygusal yatırımlar hepsi mikroskop altında.
Artık:
Kim yanınızda gerçekten var?
Neyin üzerine güven inşa ediyorsunuz?
Enerjinizi paylaşmaya değen bağlantılar hangileri?
Bu dönem içsel gücünüze sahip çıkmakla ilgili. Kırılganlığın bile güçlü olduğu bir döngü. Kimi zaman maddi kaynaklara dair farkındalıklar, kimi zaman 'enerji vampirleri' ile yüzleşmeler olabilir. Ama tüm bunlar sizi öz değerinizin merkezine taşımak için gerçekleşiyor.
İçinize bakmak cesaret ister. Ama işte bu gökyüzü, sana o cesareti veriyor.
İstersen, bu dönemin enerjilerine uyum sağlamak için günlük tutma başlıkları, niyet çalışmaları veya ilişki gözden geçirmek için elinizden geleni yapın.