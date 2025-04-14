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14 Nisan 20 Nisan 2025 Haftalık Burç Yorumları

etiket 14 Nisan 20 Nisan 2025 Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
14.04.2025 - 12:01

Şimdiki ana odaklanın ve bu hafta her şeyin en yüksek planınızla sorunsuz bir şekilde uyumlu olduğuna inanarak ilerleyin.

16 Nisan  2025 Merkür Koç burcunda seyrine başlıyor,  sesinizin gücünü ortaya çıkarmak için bu enerjiden faydalanın. Merkür, Koç burcunda yenilenmiş bir anlayış getirerek ve eski anlatıları ve yanılsamaları ortadan kaldırarak zihinsel bedeni kalibre eder. Geri dönen her şey şimdi çok daha etkili olacak. Tezahür süreci hızlanacak. 

Bu, yeni projeler başlatmak, konuşmalara liderlik etmek ve güvenle müzakere etmek için harika bir zamandır. Düzgün bir şekilde kullanıldığında, Koç burcundaki Merkür, korkuyu ve tereddüttü ortadan kaldırır. Fakat şunu unutmayın, Kontrol edilmeden şeyler, köprüleri inşa edilebileceklerinden daha hızlı yakar.  Son pişmanlıkta fayda vermez.

17 Nisan  2025 Mars Aslan burcunda seyri sefasında Mars uzun ve zorlu bir yolculuğu tamamladı. Kasım 2024'te Aslan burcuna girdiğinde ateş tutuştu, güven arttı, tutkular kükredi ve daha büyük bir şey yaratma ve talep etme arzusu yadsınamaz hissettirdi. Geçmek için testlere tabi tuttu bizleri. 

Mars Aslan geçişi, ile kendinizi ortaya koymanın zamanı geldi. İster kariyerde ister yaratıcılıkta veya kişisel yaşamda olsun, şüphe ve korku kaybolur ve liderlik edebileceğimiz fırsatlar bizleri karşılar. 

Fakat bu geçiş esnasında, dürtüsel tepkilerin, rekabet gücünün ve yanlış nedenlerle dikkat çekmenin farkında olun. Bu enerjiyi kanalize etmenin en iyi yolu, gücünüze sahip olmak, amaç ile hareket etmek ve olabildiğince özgün olmaya olsun gayret etmektir.

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Mars'ın Çocukları Koçlar

Mars'ın Çocukları Koçlar

Şu an gökyüzünde ki geçişler sizi adeta sahneye çağırıyor. 16’sındaki Merkür geçişiyle zihin netleşiyor, kelimeler yerine oturuyor ve iç sesin tekrar devreye giriyor gibi. Bir süredir kafanda dönüp duran, ama bir türlü çözülemeyen meseleler artık çözülmeye başlıyor. 'Şunu niye söyleyemedim?', 'Orada niye harekete geçmedim?' gibi soruların cevabı geliyor. Artık gecikme değil, hız ve netlik zamanı.

Peki sonra Mars 17’sinde Aslan’a adımını attığında? İşte o zaman Gökyüzünün ışıkları gerçekten senin üzerine düşüyor. Bu, Kasım 2024’te başlayan, sonra geriye çekilen ve şimdi tam anlamıyla tamamlanmak üzere olan bir döngünün zirve noktası. Sanki evren 'Şimdi ne öğrendin?' diyor size. Bu enerjide pasif kalmak mümkün değil. Mars Aslan’da seni sahnenin ortasına itiyor ve diyor ki:

'Kendini göster. Cesur ol. Ne istediğini yüksek sesle söyle.'

Bu geçişler aynı anda hem zihinsel hem fiziksel olarak sizi canlandırıyor. Hem yaratıcı projelerde hem ilişkilerde parlamaya hazırsın. Ama bilin ki bu geçiş, samimiyet ister. Flörtler tutkulu ama yüzeysel olmamalı; ilişki varsa, artık maskeler düşmesine hazır olun.

Şimdi kendinize sorun;

Son aylarda içinde tuttuğun ya da bastırdığın bir şey var mı?

Kalbinin sesini susturduğun bir alan?

Ya da artık 'Bu benim!' demek istediğin bir sahne?

Venüs'ün Çocukları Boğalar

Gökyüzü bu hafta sizler için göksel bir ateş dansı gibi! 🔥 Koç'taki Merkür'ün keskin zekasıyla sözleriniz artık birer kılıç gibi dürüst, doğrudan ve tereddütsüz olacak. Mars’ın Aslan’a dönüşüyle ise işler gerçekten ciddileşiyor. O ilk kıvılcım şimdi tam anlamıyla bir yangına dönüşüyor. Beklemek yok artık, bu sefer harekete geçme zamanı.

Özellikle kökler, ev, aile ve içsel güvenlik konularında olumlu enerjiler hakim. Mars Aslan'dayken liderlikten kaçmak zor, çünkü seni merkeze itiyor. 'Ne istiyorum?' sorusu artık kaçamayacağın bir yankı halini alıyor. Cevap netleşiyor; sis dağılmaya başlıyor. Harekete geç ve zaferini elde et. 

Tabii ki 19 Nisan 2025'te Güneş Boğa burcunda! Güneş’in burcuna gelişiyle birlikte senin zamanın başlıyor. Bu hem kutlama hem de kendine dair bir uyanış dönemi. Kendi sahnenin ışıkları altında yürüyorsun artık  ama bu sahne, senin onu nasıl kurduğuna bağlı. Ne kadar kendinle uyumluysan, o kadar parlarsın.

Bir anlamda bu geçişler şu mesajı veriyor gibi: Cesaret göster, ne istediğini bil, istemediğini bırak ve kendi merkezinden hareket et.

Hazır mısın bu enerjiyle sahneye çıkmaya? 

Merkür'ün Çocukları İkizler

Bu gerçekten harika bir astrolojik enerji akışı. 16’sında Merkür’ün Koç’a dönüşü, adeta zihinsel bir şimşek gibi. Düşünceler keskinleşiyor, kelimeler direkt hedefi buluyor. Bu, düşünce dünyanda yeni bir enerji dalgası gibi; yazmak, konuşmak, paylaşmak ne zamandır içinden geçen güzel niyetleri dışa vurmak için evrenin sana gönderdiği davet mektubu.

17’sinde Mars’ın Aslan’a dönüşüyle bu zihinsel netlik bir anda cesaretle buluşuyor. Artık sadece düşünmek değil, harekete geçmek istiyorsun. Bu enerji hem zihinsel girişimler hem de öğrenme alanında büyük bir tetikleyici. Ertelenmiş ilişki kararları ihmal edilmiş fikirler, yarım kalmış projeler hepsi şimdi “Hadi başlayalım” diye fısıldıyor.

Sonra 19’da Güneş Boğa burcunda bir içe dönüş, bir sakinleşme. Bu, doğum günü sezonunun öncesindeki o özel geçiş geçmişe dönüp bakmak, bitenle vedalaşmak, hala çözülmemiş şeylerle sessizce kalmak  çünkü bazen en büyük uyanışlar tam da sessizlikte gelir.

Bu dönem biraz “içsel bahar temizliği” gibi: gereksiz yükleri bırakmak, kalbinin ne dediğini duymak ve sonra Boğa sezonuyla birlikte yeni temeller üzerinde parlamak.

Hazırsan, evren sana rehberlik etmeye hazır. Sadece biraz yavaşla ve sezgilerinin fısıltılarına kulak ver. Onlar seni doğru yöne götürecek.

Ay'ın Çocukları Yengeçler

Ay'ın Çocukları Yengeçler

Bu hafta gezegensel geçişler adeta bir nefes alıp yeniden hizalanma dönemi gibi hem zihin hem de ruh için.

16’sında Merkür’ün Koç’a dönüşüyle birlikte profesyonel alan ışık altında. Bu, kariyer sahnesinde netlik ve cesaretle ilerlemenin zamanı. Belki bir terfi konuşması, belki uzun süredir bekleyen bir proje sunumu ya da yöneticilerle net bir görüşme... Ne ise, artık içindekileri kendine saklamak değil, sesini duyurmak vakti. Merkür Koç'tayken lafı dolandırmak işe yaramaz net olun, kararlı olun, yerinizi talep edin. Evren sizi izliyor.

Ve sonra 17’sinde Mars burcunuzu terk ediyor... Güzel bir  rahatlamaya hazır olun.  Bu, sanki sırtından bir yük kalkmış gibi bir his yaratacak sizlerde. Mars'ın burcundayken belki sürekli bir “performans baskısı” içindeydin; her şeyle savaşmak zorundaymışsın gibi. Ama şimdi? Artık ileriye doğru daha sakin, stratejik ve yıpranmadan ilerleyebilirsin. Kendine 'şimdi ne inşa etmek istiyorum?' diye sormanın tam zamanı. Mars Aslan’dayken, bu yapı “kalpten” gelmeli.

19'unda Güneş Boğa’ya girerken dünya biraz daha yavaşlar ama bu bir duraklama değil bilinçli bir köklenme. Derin değişimlerin ardından şimdi “neye sadığım?”, “kiminle büyüyorum?” ve “enerjimi nereye yatırmalıyım?” gibi sorular ön plana çıkıyor. Arkadaşlar, projeler, topluluklar... hepsi filtreden geçiyor. Boğa mevsimi süzgeç gibidir yalancı parıltıyı eleyip geride sadece gerçek olanı bırakır.

Bu dönemin özeti mi?

Netleş. Rahatla. Köklen. Ve sonra gerçekten seni ileri taşıyanlarla birlikte inşa etmeye başlayın. 

Güneş'in Çocukları Aslanlar

16 Nisan’daki Merkür’ün Koç’a geçişi, düşünce kalıplarını kırmak, zihinsel cesareti kuşanmak ve vizyonunu genişletmek için bir uyanış çağrısı gibi. Sanki 'daha büyük bir haritaya bak' diyor Evren. İçindeki öğretmen, yol gösterici, kâşif şimdi daha uyanık. Geçmişte “ben yapamam” dediğin her şey, şimdi “neden olmasın?”a dönüşebilir.

Bu dönemde kendinize şu soruları sormak güçlendirici olur:

Hangi eski düşünce biçimlerini artık bırakmalıyım?

Gerçekte neye inanmam beni ileri taşır?

Hangi fikirler beni heyecanlandırıyor?

17 Nisan’da Mars’ın Aslan’a dönüşü, kelimenin tam anlamıyla içindeki savaşçının tahtına geri oturması. Kasım’dan beri bu bir hazırlıktı. Şimdi, o hazırlık eyleme geçiyor. Artık ertelemek yok, başkasının onayını beklemek yok.

Bu enerji şunu soruyor:

“Sahneye çıkmaya hazır mısın?”

Ve cevap evetse, bu sahne senin. Bu dönem kişisel liderliğini ilan etmenin, tutkularını sahiplenmenin ve hayattan daha fazlasını talep etmenin tam zamanı. Ama bu sefer savaş değil; kendini yaratıcı, etkileyici ve onurlu bir şekilde ifade etme zamanı.

Ve sonra 19 Nisan’da Güneş Boğa’ya geçiyor burada enerjiler topraklanıyor. Bu geçiş, çiçek açmadan önce kökleri derinleştirmek gibi. Özellikle “ev” ve “güvende hissetmek” temaları etrafında yoğunlaşan bu dönem, seni “kendine en sadık olduğun yer”e davet ediyor.

Boğa enerjisi, seni şefkatle sarsıyor. 

Bu hayat senin için gerçekten ev gibi mi hissettiriyor?

Neyi sürdürüyorsun ama aslında seni beslemiyor?

Güvenliğin sarsıldığında neye yaslanıyorsun?

Ayrıca bu dönem, bedeni dinleme zamanı. Duygusal ağırlıkların fiziksel semptomlarla kendini gösterme ihtimali yüksek. Vücudun adeta senin iç pusulanız ona dikkat edin. 

Bu üçlü geçiş, zihinsel netlik (Merkür), eylem gücü (Mars) ve duygusal istikrar (Boğa Güneşi) arasında güçlü bir denge kuruyor.

Bir soruyla bitirelim:

“Eğer hiçbir şey seni durdurmayacak olsaydı, şimdi neye başlardın?”

Merkür'ün Çocukları Başaklar

Merkür'ün Çocukları Başaklar

Gökyüzü bu hafta adeta kozmik bir meditasyon gibi hem derin hem de yön gösterici. İçsel uyanışın, eyleme dönüşen netlikle birleştiği bir eşik bu iyi değerlendirin. 

16 Nisan 2025 Merkür Koç’ta:

Artık zihnin ne istediğini çok daha net bilmeye hazır. O ağır düşünceler, “ya şöyle olursa “larla dolu içsel monologlar yerini kararlılığa bırakıyor. Koç'taki Merkür, zihinsel cesaretini ateşliyor. Sadece düşünmek değil, harekete geçmek için buradasın. Ve bu sefer düşünceler, seni frenleyen değil, iten bir güç ile karşı karşıyasın. 

17 Nisan 2025 Mars Aslan’da:

Bu, ruhunun gölgede kalmış kısımlarının aydınlığa çıkma zamanı. Aslan’daki Mars içindeki savaşçıyı uyandırıyor ama bu bir dış savaştan çok içsel bir yüzleşme.

Yani bu:

“Artık kendimi sabote etmeyi bırakıyorum.”

“Bu benim için çalışmıyor ve bunu değiştirme gücüm var.”

deme cesareti.

Bu dönemde gelen farkındalıklar ilk başta sarsıcı olabilir ama… işte özgürlük burada başlıyor. İçgüdülerine güven. Rüyaların, ani içsel hislerin, hatta bir anda gelen huzursuzluğun bile mesajı olabilir.

19 Nisan 2025 Güneş Boğa’da:

Yüksek enerjiden sonra bu, toprağa basmak gibi. Evren “Şimdi bütün bu farkındalıkla ne yapacaksın?” diyor.

Boğa sezonu seni inşa etmeye çağırıyor.

Neyin üzerine bir gelecek kurmak istiyorsun?

Hangi deneyimler seni büyütüyor, besliyor?

Hangi alışkanlıklar veya kişiler seni tüketiyor?

Boğa sana şunu fısıldar:

“Zeminin sağlamsa, her şey büyür.”

Ve sen şu an tam da bu zemini güçlendirme aşamasındasın.

Kapılar açılıyor… ama kapının eşiğinden geçen sen olmalısın.

Hazırsan, hayat da hazır.

Venüs'ün Çocukları Teraziler

Gökyüzü bu hafta adeta sezgilerle mantığın el ele tutuştuğu bir geçit töreni gibi hem netlik getiriyor hem de derinlere inmeye zorluyor. Her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğu bu gökyüzü dansında, artık hiçbir şey 'rastgele' değil.

Merkür 16 Nisan’da Koç burcunda seyrine başladığında

İletişim artık gergin değil.

– Bu seni destekliyor mu?

– Gerçekten aynı yöne mi bakıyorsunuz?

Bu sorular, yüzeysel değil kökten soruluyor.

Sustuğun, ertelediğin, “şimdi yeri değil” dediğin konuşmalar artık göz ardı edilemez. Bu sadece sözlü iletişim değil; kalpten kalbe bir dürüstlük çağrısı. Ve evet, bu bazen rahatsız edici olabilir. Ama Koç enerjisi cesarettir. Açık, net, dolambaçsız. Şimdi o cesaretle konuşmanın tam zamanı.

Mars 17 Nisan’da Aslan’a dönerken:

Aralık 2024’te başlayıp yarım kalan bir döngünün tamamlanışına tanıklık ediyorsun. O zamanki çabaların, sabrın ve sorgulamalarının meyvesini şimdi alıyorsun.

O dönemin kaosu aslında içsel gücünü inşa ediyordu.

Şimdi Mars, seni sahneye çağırıyor:

“Oynamaktan korktuğun rolü şimdi üstlen.”

İçindeki liderlik, karizma ve yaratıcı cesaret uyanıyor. Sadece hareket etmek değil; kalpten hareket etmek zamanı. Yavaşlık, gecikme, aksama… artık sadece hazırlık safhasıydı. Şimdi oyun başlıyor.

Güneş 19 Nisan’da Boğa’ya geçtiğinde:

Ateşin ardından toprak gelir.

Ve bu toprak 'ne kadar sağlam duruyorsun?' diye sorar.

Boğa mevsimi, yüzeyin altına inmeye davet eder. Finansal konular, güven, aidiyet, duygusal yatırımlar hepsi mikroskop altında.

Artık:

Kim yanınızda gerçekten var?

Neyin üzerine güven inşa ediyorsunuz?

Enerjinizi paylaşmaya değen bağlantılar hangileri?

Bu dönem içsel gücünüze sahip çıkmakla ilgili. Kırılganlığın bile güçlü olduğu bir döngü. Kimi zaman maddi kaynaklara dair farkındalıklar, kimi zaman 'enerji vampirleri' ile yüzleşmeler olabilir. Ama tüm bunlar sizi öz değerinizin merkezine taşımak için gerçekleşiyor.

İçinize bakmak cesaret ister. Ama işte bu gökyüzü, sana o cesareti veriyor.

İstersen, bu dönemin enerjilerine uyum sağlamak için günlük tutma başlıkları, niyet çalışmaları veya ilişki gözden geçirmek için elinizden geleni yapın.

Mars'ın Çocukları Akrepler

Mars'ın Çocukları Akrepler

Merkür 16’sında tekrar Koç burcunda seyrinde, harekete geçmeniz için evrenden net bir çağrı gelir. Gecikmeler, tereddütler, zihinsel sis? Artık geride kaldı. Bir zamanlar karmaşık görünen kararlar şimdi berraklaşıyor, geri tuttuğunuz kelimeler nihayet çıkış yollarını buluyor. O anlamlı konuşmayı yapın, adım atın, hayatınızın sorumluluğunu üstlenin şimdi tam zamanı. İçgüdülerinize güvenin, çünkü iç güdüleriniz size yol gösterecek. 

Mars, 17’sinde Aslan’a yeniden girerek hırsınızı, motivasyonunuzu ve uzun vadeli hedeflerinizi yeniden alevlendiriyor. Eğer başarı ulaşılmaz gibi görünüyorsa ya da sanki yerinizde sayıyormuşsunuz gibi hissediyorsanız, bu beklediğiniz değişimin başlangıcıdır. Mars burada bir süre geriledi; sizi yavaşlamaya, düşünmeye ve yönünüzden emin olmaya zorladı. Yengeç’e döndü, duygusal engelleri yüzeye çıkardı ve sizi içsel sınırlamalarınızla yüzleştirdi. Ama şimdi? Şimdi Mars Aslan burcunda ve size hak ettiğiniz gücü sunarak.

Bu sadece hızlı bir kazançla ilgili değil mirasınız, yolunuz ve ruhunuzun amacıyla ilgili. Şu an yaptığınız her hareket, göremeseniz bile daha büyük bir geleceğin temelini atıyor. Unutmayın, evren acele etmiyor. Sizin de etmenize gerek yok. Sadece sabit ve akışta kalın. 

19’unda başlayan Boğa sezonu, dikkatinizi en yakın ilişkilerinize, bağlarınıza ve taahhütlerinize çekiyor. İstikrar, sadakat ve daha derin bir anlayış, bu sezonun özünü oluşturuyor. Mevcut bağlantılar güçlenebilir; ama eğer bir şey kırılgan temellerdeyse, artık görmezden gelinemez. Hiçbir şeyi zorlamaya gerek yok. Bu sezon, neyin gerçekten sağlam olduğunu ve neyin titrek zeminde durduğunu fark etme zamanı.

Boğa yavaş ama emin adımlarla ilerler. Sizi, geçmişin yüklerini bırakmaya, önemli olanı beslemeye ve gerçeğe gözlerinizi açmaya davet eder. Sezon size soruyor: Uzun vadede gerçekten burada mısınız? Çünkü evren, sizin için tüm kartları masaya seriyor. Şimdi görme zamanı. 

Jüpiter'in Çocukları Yaylar

Merkür 16 Nisan’da yeniden Koç burcunda seyrinde yaratıcı enerjinizi ateşliyor. Arkadaşlıklar, ilham verici projeler ve hayatın eğlenceli yönleri şimdi ön planda. İster bir romantizm ister tutkuyla bağlı olduğunuz bir proje olsun bu enerji sizi fazla düşünmeden, kalbinizin peşinden gitmeye davet ediyor. Yeni kıvılcımlar, heyecan verici tanışmalar ve kendiliğinden gelişen fırsatlar gündeme gelebilir. Uzun süredir eksikliğini hissettiğiniz o canlılık ve coşku şimdi yeniden hayatınıza akıyor.

17 Nisan’da Mars, uzun bir gerilemenin ardından Aslan burcuna geri dönüyor ve sizi büyük hareketler için yeniden konumlandırıyor. Macera, keşif ve cesaretle hareket etme arzunuz bu geçişle birlikte güç kazanıyor. Belirsiz bir durum netleşebilir. Seyahat, eğitim ya da hayatınızda büyük bir geçiş düşünüyorsanız ihtiyacınız olan güven ve motivasyon artık sizinle. Kendinize güveniniz geri geliyor ve yepyeni bir aşamaya geçmek için hazırsınız. Şimdi dünyayı, ve kendinizi, daha önce hiç hayal etmediğiniz şekillerde keşfetme zamanı.

Ardından 19 Nisan’da Güneş, Boğa burcuna geçiyor ve dikkatinizi günlük alışkanlıklarınıza, sağlığınıza ve yaşamınızın yapısına çeviriyor. Boğa sezonu tempoyu yavaşlatır, sizi sabır ve sürdürülebilirlik temalarıyla hizalar, ama aynı zamanda dengesizlikleri de göz önüne serer. Vücudunuz sizinle yüksek sesle konuşuyor olabilir. Eğer uzun süredir ihmal ettiyseniz—tükenmişlik, dengesiz beslenme, uykusuzluk ya da stres... bu, uyanış çağrınızdır. Bedeninizin size ne söylediğini dinleyin: Dinlenmeye mi ihtiyacınız var? Beslenmeye? Hareket etmeye? Yoksa sadece bir durup nefes almaya mı?

Bu süreçte iş hayatınızda da bazı değişiklikler gündeme gelebilir. Çalışma düzeniniz, programınız veya pozisyonunuzla ilgili yeni gelişmeler kapıda olabilir. Daha istikrarlı bir zemin arıyorsanız, Boğa sezonu bunun için gereken netliği size sunacaktır. Bu sadece daha fazla çalışmak değil daha bilinçli, daha sağlıklı ve sizi destekleyen bir sistem kurmakla ilgilidir. Gerçek başarı, sadece hedefe ulaşmak değil, oraya nasıl ulaştığınızla da ilgilidir.

Satürn'ün Çocukları Oğlaklar

Merkür, 16’sında Koç burcuna geri dönerken odağınızı köklerinize, ev yaşamınıza ve içsel dengenize yönlendiriyor. Son zamanlarda ailevi meselelerde, yaşam alanınızda ya da duygusal güvenliğinizde yaşanan belirsizlikler varsa, şimdi netlik ve açıklık zamanı. Sessiz kalan duygular artık dile gelebilir. Kendi alanınızı, sınırlarınızı ve neye ihtiyacınız olduğunu yeniden tanımlamak için mükemmel bir dönem. Unutmayın, sağlam bir temel yalnızca fiziksel değil—duygusal olarak da inşa edilir.

Mars, uzun ve öğretici bir yolculuğun ardından 17’sinde tekrar Aslan burcuna geçiyor. Gücünüzü, kontrolünüzü ve derin bağlılıklarınızı gözden geçirme zamanı. Bu geçiş, finansal ya da duygusal ortaklıklarda yaşadığınız karmaşayı dönüştürme gücünü veriyor. Artık neyin sizi ileri taşıyıp neyin sizi sınırladığını daha net görebiliyorsunuz. Mars Aslan’da, sizi hem içsel gücünüzü sahiplenmeye hem de özgüvenle hareket etmeye davet ediyor. Evren, size yolları ve araçları sunuyor. Artık bu bilgelikle yönünüzü seçmek size kalmış.

Boğa mevsimi, 19’unda başlıyor ve sizi tekrar hayata âşık olmaya çağırıyor. Bu sezon; istikrar, duyular, keyif ve tutkuyla ilgili. Sadece çalışmak için değil, yaşamak için de burada olduğunuzu hatırlatan bir enerji taşıyor. Eğer uzun süredir yorgun, duygusal olarak boşlukta ya da kendinizi geri planda tuttuysanız, şimdi kalbinizin neye özlem duyduğunu keşfetme zamanı. Boğa enerjisi size soruyor: “Kendini ne zaman en çok canlı hissediyorsun?” Ve sizi, bu hissin peşinden gitmeye teşvik ediyor. Bu, yüzeysel zevklerin değil gerçek tutkuların, samimi bağlantıların ve derin hazların mevsimidir. Özür dilemeden hissetmenin, sevmek kadar yaşamanın da hakkınız olduğunu hatırlayın.

Uranüs'ün Çocukları Kovalar

Uranüs'ün Çocukları Kovalar

16 Nisan’da, Merkür yeniden Koç burcuna giriyor ve kelimelere hız, dürtü ve keskinlik kazandırıyor. Düşünceleriniz kıvılcım gibi çakarken, iç sesiniz yükseliyor. Bu geçiş, iletişimde daha doğrudan, hatta bazen filtresiz olmanıza neden olabilir. Ancak Merkür aynı zamanda Neptün ile kavuşumda. Gerçek ile illüzyon arasındaki sınır silikleşiyor. Bu sisin içinde yönünüzü kaybetmek yerine, içsel pusulanıza güvenin. Bu dönemde gelen ilhamlar, sezgisel içgörüler ve rüyalar sizi daha büyük bir hikâyenin parçasına götürebilir. Bilin ki, her şey tam da olması gerektiği gibi ilerliyor sadece henüz tüm resmi görmüyor olabilirsiniz.

17 Nisan’da, Mars Aslan burcuna geri dönüyor ve ilişkilerinizdeki tutkuyu, hareketi ve dürüstlüğü ön plana çıkarıyor. Artık geri planda kalmak yok. Bir konuşma yapılması gerekiyorsa, bir adım atılacaksa, Mars bunu yapmanız için sizi cesaretlendiriyor. Bu enerji, ortaklıklarda heyecan verici gelişmeleri tetikleyebilir ama aynı zamanda bastırılmış gerilimleri de su yüzüne çıkarabilir. Eğer güç savaşlarıyla karşılaşırsanız, bunun aslında size nerede sınır çizmeniz ya da nerede daha açık olmanız gerektiğini gösterdiğini fark edin. Cesaretle konuşun, ama kibirle değil. İlişkilerde liderlik, ego değil; kalpten gelmelidir.

19 Nisan’da, Güneş Boğa burcuna geçiyor ve sezon değişiyor. Boğa mevsimi, sizi daha derin bağlara, sadakat dolu ilişkiler kurmaya ve güven üzerine inşa edilen temellere çağırıyor. Aşk, arkadaşlık, iş… Hangi ilişki olursa olsun, artık yüzeysellik barınamaz. Boğa, kalıcılık ister; şefkatli ama kararlı bir sevgi. Kendinize sorun: Bu bağlantı bana ne katıyor? Ben bu ilişkide nasıl bir alan tutuyorum? Ve daha da önemlisi: Bu ilişki, beni besliyor mu, yoksa tüketiyor mu? Boğa sezonu, size güvenli bir zemin kurmanızı ve gerçekten neyin kıymetli olduğunu hatırlatır.

Neptün'ün Çocukları Balıkları

Merkür 16'da burcunuzdan Koç'a burcuna geçiyor odağınızı istikrara ve finansal büyümeye kaydırır. Geçtiğimiz birkaç hafta duygusal bir dalış gibi hissettiyseniz, bu değişim sizi gerçeğe geri döndürüyor. Para, iş veya kişisel kaynaklarla ilgili kararlar alındığında, karışıklığın yerini netlik alır. Şimdi kontrolü ele geçirmenin, daha akıllı finansal kararlar vermenin ve uzun vadede kendinizi başarıya hazırlamanın zamanı geldi.

Aylarca süren derin iç çalışmadan sonra Mars, enerjinizi yeniden canlandırarak ve sorumluluğu ele alma şeklinizi yeniden şekillendirerek ertesi gün Leo'ya geri döner. Artık Mars tekrar harekete geçtiğine göre, öğrendiklerinizi uygulamaya koymanın zamanı geldi. Günlük rutinlerinizde, motivasyon seviyenizde ve fiziksel ve zihinsel sağlığınıza yaklaşma şeklinizde değişiklikler yaşamayı bekleyin. İş kaotikse işler yeniden hizalanmaya başlar. Bu, yorgun hissediyorsanız, yoluna geri dönmek ve bir amaç için ilerlemek için ihtiyacınız olan ateş artışıdır.

Boğa mevsimi 19'da başladığında, enerji değişir ve yeni bir odak noktası, berraklık ve hareket getirir. İletişim, öğrenme ve bakış açınızı genişletme bu sezonun temalarıdır. Belirli düşünce kalıplarına takılıp kalmış hissediyorsanız veya kendinizi nasıl ifade edeceğinizden emin değilseniz, Boğa mevsimi fikirlerinizi temellenmenize yardımcı olacaktır. Birdenbire, zor konuşmalar daha kolay akar ve benzer düşünen insanlarla bağlantı kurma fırsatları ortaya çıkar. Ayrıca bu fırsatı planlarınızı ince ayar yapmak, ayrıntıları düzenlemek ve hedeflerinize pratik bir destek vermek için değerlendirmelisiniz.

Güneş'in Plüton'u kareleri ve azalan ay burcunuzun içinden hareket 

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA 

Not: Haftalık yorumlarınızı Güneş Yükselen ve Ay burcunuz ile birlikte okuyunuz.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
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