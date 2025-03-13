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14 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

14 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
13.03.2025 - 19:00

Ay tutulmasında her şey netleşecek! Peki 14 Mart Cuma günü terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 14 Mart Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün duygusal netliğe ve şeffaflığa her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyabilirsin. Farkındalıkları beraberinde getiren Başak burcu Ay tutulmasında kararlarını sadece kendin için vermeye başlayabilirsin. Etrafındaki neredeyse hiç kimseyi düşünmeden hislerinle hareket edebilirsin. 

Merkür'ün yöneticisi olduğu tutulma, hislerin konusundaki netliğinin yanı sıra beklentilerini de şekillendirebilir. Sen kartların açık oynuyorsan, herkes açmalı diye düşünebilirsin. Bu yüzden imalardan ve gizli işlerden hoşlanmayacak, özellikle partnerinle aranda sır kalsın istemeyeceksin. 

Gelelim iş hayatına! Kariyer hedeflerine ilerlerken de bir hayli net olabilir, rekabeti kızdıracak hamleler yapabilirsin. Açıkça attığın adımlar, rakiplerini tedirgin edebileceği gibi duygusal üstünlük de sağlamana olanak verecektir. Ayaklarının üzerinde sapasağlam duran tavrın ve kararlılığınla göz korkutacağın kesin. Tabii aynı zamanda zafere de ulaşacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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