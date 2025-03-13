14 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün duygusal netliğe ve şeffaflığa her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyabilirsin. Farkındalıkları beraberinde getiren Başak burcu Ay tutulmasında kararlarını sadece kendin için vermeye başlayabilirsin. Etrafındaki neredeyse hiç kimseyi düşünmeden hislerinle hareket edebilirsin.

Merkür'ün yöneticisi olduğu tutulma, hislerin konusundaki netliğinin yanı sıra beklentilerini de şekillendirebilir. Sen kartların açık oynuyorsan, herkes açmalı diye düşünebilirsin. Bu yüzden imalardan ve gizli işlerden hoşlanmayacak, özellikle partnerinle aranda sır kalsın istemeyeceksin.

Gelelim iş hayatına! Kariyer hedeflerine ilerlerken de bir hayli net olabilir, rekabeti kızdıracak hamleler yapabilirsin. Açıkça attığın adımlar, rakiplerini tedirgin edebileceği gibi duygusal üstünlük de sağlamana olanak verecektir. Ayaklarının üzerinde sapasağlam duran tavrın ve kararlılığınla göz korkutacağın kesin. Tabii aynı zamanda zafere de ulaşacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...