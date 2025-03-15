Nazlı Sabancı'nın İftar Sunumundan Kubilay Aka'nın Aşk Pozuna 14 Mart'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri
Nazlı Sabancı'nın İftar Sunumundan Kubilay Aka'nın Aşk Pozuna 14 Mart'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nazlı Sabancı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özge Özpirinççi
Deniz Baysal
Zeynep Sever Demirel
Seda Bakan
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Halit Özgür Sarı
Mert Yazıcıoğlu
Ahsen Eroğlu
Demet Özdemir
Bensu Soral
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mine Tugay
Sinem Kobal
Su Burcu Yazgı Coşkun
Kubilay Aka
Hande Doğandemir
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gülsim Ali
Buçe Buse Kahraman
Danla Bilic
Ece Seçkin
Melisa Ural
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Edis
Burcu Biricik
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın