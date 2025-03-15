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Nazlı Sabancı'nın İftar Sunumundan Kubilay Aka'nın Aşk Pozuna 14 Mart'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Nazlı Sabancı'nın İftar Sunumundan Kubilay Aka'nın Aşk Pozuna 14 Mart'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
15.03.2025 - 15:05

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Nazlı Sabancı

Nazlı Sabancı

Özge Özpirinççi

Özge Özpirinççi

Deniz Baysal

Deniz Baysal

Zeynep Sever Demirel

Zeynep Sever Demirel

Seda Bakan

Seda Bakan
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Halit Özgür Sarı

Halit Özgür Sarı

Mert Yazıcıoğlu

Mert Yazıcıoğlu

Ahsen Eroğlu

Ahsen Eroğlu

Demet Özdemir

Demet Özdemir

Bensu Soral

Bensu Soral
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Mine Tugay

Mine Tugay

Sinem Kobal

Sinem Kobal

Su Burcu Yazgı Coşkun

Su Burcu Yazgı Coşkun

Kubilay Aka

Kubilay Aka

Hande Doğandemir

Hande Doğandemir
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Gülsim Ali

Gülsim Ali

Buçe Buse Kahraman

Buçe Buse Kahraman

Danla Bilic

Danla Bilic

Ece Seçkin

Ece Seçkin

Melisa Ural

Melisa Ural
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Edis

Edis

Burcu Biricik

Burcu Biricik
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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