14 Mart Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün maddi ve manevi anlamda dengeyi bulmalısın. Zira, Merkür'ün yönetiminde ve Başak burcunda gerçekleşen Ay tutulması, hayatını yoluna sokmak için harika bir fırsat olabilir.

Taşlar sonunda yerine oturuyor! Elbette bunun için sorumluluklarına ve isteklerine odaklanmalısın. Ruhen ne istediğini bilerek verdiğin kararlar neticesinde mutlu olabilirsin. Özellikle de iş hayatında bir denge kurabilir, çabalarının tam karşılığını alabilirsin. Verimli ve yeterince çalışarak kendini de iyi hissedeceğine eminiz.

Öte yandan duygusal dengeyi de sağlamalısın. Bu yüzden duygusal açıdan alma verme dengesine odaklanabilirsin belki de. Yani çok sevdiğin kişilerden sevgi bekleyebilir, yeterince sevilmediğini hissettiğin ilişkilere mesafe koyabilirsin. Kendini korumak için seçtiğin bu yol değerinin anlaşılmasını sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...