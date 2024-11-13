14 Kasım Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün sana ilham veren insanlarla tanışacaksın. Görünen o ki bu hafta senin için tatil de erken başlayacak. Güneş ile Neptün arasındaki üçgen açının etkisiyle kendini bir anda yolda bulacaksın. Nereye gittiğini çok da düşünmeden, uzaklacaksın.

Tam da bu noktada söylemeliyiz ki ayakların seni ailene götürecek. Huzurlu bir aile ortamına, seni seven kişilere ihtiyaç duyacaksın. Birlikte mutlu olduğun kişilerden güç alacak, ait hissetmeye ihtiyaç duyacaksın. Bağlılığa karşı ve başına buyruk yanların bu aralar geri planda kalacak! Aile sıcaklığını nerede buluyorsan orada iyi olacaksın.

Aile sıcaklığı demişken, bunu profesyonel hayatında da aramaya başlayabilirsin. Küçük şirketler ve samimi iş yerleri dikkatini çekebilir. Ancak iş düzenini değiştirmek konusunda acele etme. Zira bu durum Güneş'in etkisinden çıktığında hızla değişebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...