14 Eylül Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün affetmek ve hatta gerekirse yeniden başlamak için mükemmel bir motivasyon ile dolusun. Hayatın enerjisine kapılıp pek çok şeyi oluruna bırakıp kendine döneceksin. Bugünden itibaren Jüpiter'in de desteği ile kendine abartacaksın. Bu nasıl olacak diye merak ediyorsan, söyleyelim: Önceliklerin değişecek.

Özellikle de dengeyi bulmak, herkese iyi gelmek ve kendilerini başkalarına adamak konusunda bir adım geri çekileceksin. Kendi sınırlarını belirlemek sana iyi gelecek. Fakat daha da önemlisi özüne dönmek ve kendinle vakit geçirmek sağlığına da etki edecek. Hafta sonu boyunca ne kadar değerli olduğunu odaklansan iyi edersin. Tam da bu noktada söylemeliyiz ki sen kendi değerini bildikçe, başkaları da bilecek!

Mesela iş hayatında başarıların takdir edilecek. Pek çok kişiden çok daha fazla çaba harcadığın görülecek ve ödüllendirilecek. Özel hayatında ise sevdiklerine harcadığın efor sevgiden daha fazlasıyla sana dönecek. Belki hoş sürprizler, tatlı hediyeler ve romantik teklifler mutluluğuna mutluluk katabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...