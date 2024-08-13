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14 Ağustos Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

14 Ağustos Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
13.08.2024 - 19:01

İlgi ve sevgiye ihtiyaç duyabilirsiniz! Peki, 14 Ağustos Çarşamba gününde yengeç ve yükselen yengeç burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için yengeç ve yükselen yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 14 Ağustos Çarşamba günün nasıl geçecek?  

İşte, yengeç ve yükselen yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün tahammül seviyen azalabilir. Çabalamak, sürekli bir şeyler için uğraşmak ve karşılıksız vermek seni düşündüğünden çok daha fazla yorabilir. Duygusal anlamda beslendiğin ilişkiler sayesinde yorulduğunu çoğu zaman fark etmesen de bugün o gün değil! Zira bu ara, özellikle arkadaşlarından ve dostlarından ilgi bekleyeceksin. Sevmek güzel şey ama sevilmek de isteyeceksin. Yeterince ilgi görmezsen biraz da gergin olacaksın. Ne diyelim, Mars'ın etkisi altında sevginin karşılığını alman şart. 

İşte tam da bu noktada gününü sevdiklerinle birlikte geçirebilirsin. Gününü ilk yarısından itibaren dostlarından olmak sana güç verecektir. Mümkünse bugün iş hayatınla ilgili hiçbir şey düşünmeyeceksin. Belki de birkaç günlük izin alarak kısa bir tatile çıkmanın zamanı gelmiştir. 

Tatil demişken, çıktığın yoldan aşkı da bulabilirsin. Bekar Yengeç burcu da ne kadar ilişkisi olanlar da kazanacak. Zira bu dönemde partnerinle her zamankinden çok daha yakın olacaksın. Aşk hayatında dürtsel bir şekilde hareket edip tutkulara kapılacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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