14 Ağustos Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün tahammül seviyen azalabilir. Çabalamak, sürekli bir şeyler için uğraşmak ve karşılıksız vermek seni düşündüğünden çok daha fazla yorabilir. Duygusal anlamda beslendiğin ilişkiler sayesinde yorulduğunu çoğu zaman fark etmesen de bugün o gün değil! Zira bu ara, özellikle arkadaşlarından ve dostlarından ilgi bekleyeceksin. Sevmek güzel şey ama sevilmek de isteyeceksin. Yeterince ilgi görmezsen biraz da gergin olacaksın. Ne diyelim, Mars'ın etkisi altında sevginin karşılığını alman şart.

İşte tam da bu noktada gününü sevdiklerinle birlikte geçirebilirsin. Gününü ilk yarısından itibaren dostlarından olmak sana güç verecektir. Mümkünse bugün iş hayatınla ilgili hiçbir şey düşünmeyeceksin. Belki de birkaç günlük izin alarak kısa bir tatile çıkmanın zamanı gelmiştir.

Tatil demişken, çıktığın yoldan aşkı da bulabilirsin. Bekar Yengeç burcu da ne kadar ilişkisi olanlar da kazanacak. Zira bu dönemde partnerinle her zamankinden çok daha yakın olacaksın. Aşk hayatında dürtsel bir şekilde hareket edip tutkulara kapılacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...