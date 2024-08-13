14 Ağustos Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün inandıkların için savaşacaksın. Doğrunun ve iyinin hak ettiğini alması için zorbalıklar ve basmakalıp düşünceler karşısında önemli mücadeleler verebilirsin. Yanlışa olan inancı ve kötülükleri hayatından uzaklaştırmak için bazı kişilere kendini anlatmak zorunda kalabilirsin. Bu aşamada yapmak istediğin değişiklikler için bazı aile üyelerinden destek bekleyebilirsin. Fakat unutmamalısın ki doğrunun yanında olmak güçtür ve sana en büyük destek yine kendinsin.

Yola tüm bunları bilerek çıktığında kazanma ihtimalin çok daha fazla olacaktır. Mücadeleci ruhun, sınır tanımaz ve tutkulu kişiliğin istediğini elde etmen konusunda sana ilham verecektir. Bunların yanı sıra, Jüpiter'in etkisi altında yapabileceklerine inanmalısın. Yol göstericilerini de doğru belirlemelisin. Yanındaki kişileri özellikle motivasyonunu düşürmeyecek ve güvendiğin kişiler arasından seçmelisin.

Aşk için ise içinde bulunduğun bu karmaşık süreci atlatmayı bekle. Duyguların netleşsin, geçmiş ile gelecek arasında bir seçim yap ve aşkı hisset. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...