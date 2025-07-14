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14 – 20 Temmuz 2025: Haftalık Numereskobunuz

etiket 14 – 20 Temmuz 2025: Haftalık Numereskobunuz

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
14.07.2025 - 15:01

Bu hafta, sayı sekansı “888 412 1289018” ile karakterize ediliyor. Bu sekans, bolluk, korunma, ruhsal uyanış ve ilişkisel şifa enerjilerini barındırıyor. Haftanın gökyüzü enerjileri, özellikle Merkür retrosu ve Venüs etkileriyle birleştiğinde, bu sayılar hayatınızın farklı alanlarında denge kurmak, niyetleri güçlendirmek ve geçmişten özgürleşmek adına güçlü titreşimler sunar.

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Kişisel Doğum Sayınızı Bulma

Kişisel Doğum Sayınızı Bulma

Haftalık numeroskobunuzu etkili kullanabilmek için kişisel doğum sayınızı bilmeniz önemlidir. Bu sayı, tüm yıl boyunca sizin için sabit kalacak ve haftalık numerolojik tahminlerinizi belirlemede yardımcı olacaktır. 

Örnek Hesaplamalar 

Kişisel doğum sayınızı bulmak için doğum tarihinizdeki tüm rakamları toplayın ve tek basamaklı bir sayıya ulaşana kadar bu işlemi tekrarlayın. 

  • 27 Ağustos’ta doğduysanız: 

  • 2 + 7 (gün) + 8 (ay) + 2 + 0 + 2 + 5 = 26 

  • 2 + 6 = 8 

  • 4 Kasım’da doğduysanız: 

  • 4 (gün) + 1 + 1 (ay) + 2 + 0 + 2 + 5 = 15 

  • 1 + 5 = 6

Sayıların Enerjisel Etkileri

Sayıların Enerjisel Etkileri

🌟 888 - İlahi Bolluk ve Sevgiyle Yükselme 

  • 8 Sayısı: Aşk, bolluk ve evrensel denge ile ilgilidir. 

  • 888: Kişinin kendi içindeki sevgi potansiyelini aktive eder. Çiftler arasındaki duygusal dengeyi ve kalpten iletişimi güçlendirir. Karmik bağları şifalandırır. 

🔸 412 - Kutsal Aşkın Tohumu 

  • 4: Sadakat ve sağlam ilişkiler, güvenin temsili. 

  • 1: Yeni bir aşk döngüsünün, başlangıcın işaretidir. 

  • 2: Karşılıklı uyum, ruhsal birliktelik. 

  • 412: Mevcut ilişkide güven ve bağlılık enerjisini yeniden yapılandırır. Sevgide sabrı, anlayışı ve yeniden bağ kurmayı destekler. 

🔸 1289018 - Ruh Eşi ve Koşulsuz Aşk Frekansı 

  • 1: Ruhun saf niyeti. 

  • 2 & 8: Kutsal birleşim ve dönüşüm. 

  • 9: Eski kalp yaralarının tamamlanıp kapanması. 

  • 0: İlahi kaynakla bir olma hali.

1’den 9’a Kadar Olan Sayıların Enerjisel Etkileri

1’den 9’a Kadar Olan Sayıların Enerjisel Etkileri

🌟 1 – Başlangıçlar ve Niyet Gücü 

  • Teması: Yeni adımlar, karar verme cesareti. 

  • Bu hafta etkisi: Merkür retrosuna rağmen yeni bir niyet tohumu ekmek için idealdir. İç sesinizi dinleyin, kalbinizden geçenin ne olduğunu fark edin. 

  • Çalışma: “Ben başlıyorum. Ben niyet ediyorum. Yolum açılıyor.” 

🌟 2 – Uyum, İşbirliği ve Denge 

  • Teması: İkili ilişkilerde anlayış, kalpten iletişim. 

  • Bu hafta etkisi: Venüs’ün etkisiyle ilişkilerde denge kurmak için adım atın. Sevdiklerinize karşı nazik ama açık olun. 

  • Çalışma: “İlişkilerimde sevgiyle uyum içindeyim.” 

🌟 3 – İfade, Yaratıcılık ve Neşe 

  • Teması: Kalpten gelen ifadeyi açığa çıkarma. 

  • Bu hafta etkisi: Merkür retrosuna rağmen yaratıcı ifade ve içsel neşeyi ortaya çıkarma fırsatıdır. Yazmak, resim yapmak, konuşmak desteklenir. 

  • Çalışma: “Neşemi ve sözümü sevgiyle ifade ediyorum.” 

🌟 4 – Koruma, Temel, İstikrar 

  • Teması: İçsel ve dışsal güvenlik. 

  • Bu hafta etkisi: “412” dizilimiyle birlikte bu sayı, ruhsal ve fiziksel korunmayı artırır. Özellikle negatif enerjilere karşı bir kalkan oluşturur. 

  • Çalışma: “Evrenin koruması altındayım. Güvendeyim.” 

🌟 5 – Değişim, Akış, Özgürlük 

  • Teması: Sabit fikirleri bırakmak, esneklik kazanmak. 

  • Bu hafta etkisi: Merkür retrosu sırasında planlar değişebilir. 5 sayısı, bu değişime direnmeden uyumlanmanıza yardım eder. 

  • Çalışma: “Her değişim beni özgürlüğe götürüyor.” 

🌟 6 – Sevgi, Hizmet ve Uyum 

  • Teması: Kalpten alma-verme dengesi. 

  • Bu hafta etkisi: Özellikle duygusal ilişkilerde şefkatli yaklaşım kazandırır. Yardımseverlik ve ruhsal şifa enerjisi aktive olur. 

  • Çalışma: “Kalbim açık. Sevgiyle hem alıyor hem veriyorum.” 

🌟 7 – Sezgi, Ruhsal Bilgelik ve Derinlik 

  • Teması: İçsel rehberlik, ilahi bağlantı. 

  • Bu hafta etkisi: Merkür gerilerken 7 enerjisi sayesinde içsel pusulanızı daha net hissedebilirsiniz. Sessizlik ve meditasyon önemli. 

  • Çalışma: “İlahi rehberlik içimde. Sezgilerime güveniyorum.” 

🌟 8 – Bolluk, Güç ve Karma Temizliği 

  • Teması: Maddi ve manevi bolluğun kapısını açmak. 

  • Bu hafta etkisi: 888 dizilimiyle birlikte yüksek boyutta bolluk frekansını çağırır. Aynı zamanda eski karmanın dönüşümüdür. 

  • Çalışma: “Bolluk benim doğal halim. Şükrederek çoğalıyorum.” 

🌟 9 – Tamamlanma, Affetme ve Arınma 

  • Teması: Eskiyi bırakmak, hafiflemek. 

  • Bu hafta etkisi: Geçmiş kırgınlıkları affetme ve geçmiş döngüleri tamamlama vakti. Özellikle 20 Temmuz’da bu enerji aktif. 

  • Çalışma: “Affediyorum. Bırakıyorum. Özgürüm.” 

Sekansı Kullanma Yolları 

  • Günde 3 kez “888 412 1289018” sayı sekansını sesli veya zihinsel tekrar et. 

  • Bir kâğıda yazıp cüzdanınıza, yastığınızın altına veya su bardağına yerleştirin. 

  • Aşağıdaki olumlamayla birleştirebilirsiniz: 

  • “Ben ilahi zamanlamayla bolluğa, sevgiye ve korumaya uyumlanıyorum. Aldım, kabul ettim. EVET EVET EVET.”

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.  

AstrodehA  

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
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