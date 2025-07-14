14 – 20 Temmuz 2025: Haftalık Numereskobunuz
Bu hafta, sayı sekansı “888 412 1289018” ile karakterize ediliyor. Bu sekans, bolluk, korunma, ruhsal uyanış ve ilişkisel şifa enerjilerini barındırıyor. Haftanın gökyüzü enerjileri, özellikle Merkür retrosu ve Venüs etkileriyle birleştiğinde, bu sayılar hayatınızın farklı alanlarında denge kurmak, niyetleri güçlendirmek ve geçmişten özgürleşmek adına güçlü titreşimler sunar.
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Sayıların Enerjisel Etkileri
1’den 9’a Kadar Olan Sayıların Enerjisel Etkileri
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