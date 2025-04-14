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14 - 20 Nisan 2025 Haftasının Yantrası

etiket 14 - 20 Nisan 2025 Haftasının Yantrası

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
14.04.2025 - 12:31

Şaman Yantra koleksiyonundan BÜRKÜT Güneşi yaşam kaynağı sembolize eder. Huzuru ve sakinliği tüm yaşamsal alanlarımızda, evimizde, iş yerimizde etkili kılar. Bürküt Güneş'in sembolüdür. Yeniden doğuşu, ebedi yaşamı, ölümsüzlüğü ve güneşin doğuşunu simgeler.

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Doğum haritalarımızda Ateş ve Toprak elementini güçlendirir.

Doğum haritalarımızda Ateş ve Toprak elementini güçlendirir.

Kişisel olarak huzursuz takıntılı bir yapıya sahipseniz, Bürküt yantra enerji akışınızı dengeleyecektir. Bürküt, bilgeliği, şansı ve sürekliliği simgeler. Yağmur gibi bereketi, huzuru, bolluğu ve sakinliği temsil eder. 2704 sayı sekansı ile hazırlanmıştır. Bürküt yantra Boğa Başak Oğlak Koç Aslan ve Yay Güneş burcuna sahip olanlar için uygundur. Doğum haritanız incelendikten sonra kişiye özel olarak Bakır, Gümüş ve Oniks gezegen saatleri özel olarak hazırlanır.

Not: Siz değerli okurlarımız ile paylaştığımız yantraların tamamı tasarım olarak patent enstitüsü tarafından uluslararası marka koruması altındadır ve kopyalanması her şekilde yasaktır.

Mavi Akik Kristal Saat

Mavi Akik Kristal Saat

Bolluğun, bereketin ve  huzurun kullanılan mekanda artmasında yüksek titreşimleri ile fayda sağlayan, nazardan ve negatif enerjilerden koruyucu Mavi Akik saatti formu ile sayı sekanslarının enerjisini yaşamlarınıza çekmekte etkili olur. Saatinizi kullanıma başladığınız anda karşınıza çıkan sayıyı gözlemleyin ve sayı sekanslarının zamanınızı güzelleştirmesinin kabulünde kalın. Mavi akiğin, bireylerin kendilerini açık ve kendinden emin bir şekilde ifade etmelerine ve başkalarıyla etkili iletişimi teşvik etmelerine yardımcı olduğuna inanılmaktadır. Mavi akiğin ayrıca zihinsel berraklığı artırdığı, karar verme becerilerini geliştirdiği ve odaklanma ve konsantrasyonu artırdığı söylenir.

Ayrıca, mavi akiğin sakinlik ve iç huzur duygularını teşvik ettiği ve stresi, kaygıyı ve diğer olumsuz duyguları azalttığı söylenir. Bireylerin daha dengeli ve merkezli hissetmelerine yardımcı olduğuna ve zor durumlarla başa çıkma yeteneklerini geliştirdiğine inanılmaktadır.

Mavi akik sadece tütsü ile arındırılarak aktive edilmelidir kristal sahibinden başkasının temas etmemesi önemlidir. Herhangi bir temas olursa mutlaka yeniden tütsü ile arındırılması gereklidir. 

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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