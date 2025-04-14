14 - 20 Nisan 2025 Haftasının Yantrası

Bolluğun, bereketin ve huzurun kullanılan mekanda artmasında yüksek titreşimleri ile fayda sağlayan, nazardan ve negatif enerjilerden koruyucu Mavi Akik saatti formu ile sayı sekanslarının enerjisini yaşamlarınıza çekmekte etkili olur. Saatinizi kullanıma başladığınız anda karşınıza çıkan sayıyı gözlemleyin ve sayı sekanslarının zamanınızı güzelleştirmesinin kabulünde kalın. Mavi akiğin, bireylerin kendilerini açık ve kendinden emin bir şekilde ifade etmelerine ve başkalarıyla etkili iletişimi teşvik etmelerine yardımcı olduğuna inanılmaktadır. Mavi akiğin ayrıca zihinsel berraklığı artırdığı, karar verme becerilerini geliştirdiği ve odaklanma ve konsantrasyonu artırdığı söylenir.

Ayrıca, mavi akiğin sakinlik ve iç huzur duygularını teşvik ettiği ve stresi, kaygıyı ve diğer olumsuz duyguları azalttığı söylenir. Bireylerin daha dengeli ve merkezli hissetmelerine yardımcı olduğuna ve zor durumlarla başa çıkma yeteneklerini geliştirdiğine inanılmaktadır.

Mavi akik sadece tütsü ile arındırılarak aktive edilmelidir kristal sahibinden başkasının temas etmemesi önemlidir. Herhangi bir temas olursa mutlaka yeniden tütsü ile arındırılması gereklidir.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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