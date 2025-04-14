14 - 20 Nisan 2025 Haftasının Yantrası
Şaman Yantra koleksiyonundan BÜRKÜT Güneşi yaşam kaynağı sembolize eder. Huzuru ve sakinliği tüm yaşamsal alanlarımızda, evimizde, iş yerimizde etkili kılar. Bürküt Güneş'in sembolüdür. Yeniden doğuşu, ebedi yaşamı, ölümsüzlüğü ve güneşin doğuşunu simgeler.
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Doğum haritalarımızda Ateş ve Toprak elementini güçlendirir.
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Mavi Akik Kristal Saat
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