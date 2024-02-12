13 Şubat Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün duygusal hassasiyetin artabilir. Ruhsal ve duygusal anlamda güçlü etkileri olan Venüs Neptün altmışlığında çoğunlukla hislerin ve sezgilerinle hareket edebilirsin. Bağımsızlık ve özgürlük hissin artabilir. Kendin olma arayışında olacağın gün boyunca profesyonel yaşama dair hırsların da ortaya çıkabilir. Başarı arayışın bir nevi tatminsizlikten kaynaklanabilir.

Kova burcunda konumlanan Mars, iş konusunda önceliklerine işaret ediyor. En iyi olmak, kazanmak ve kazandırmak için çalışmaya odaklanabilirsin. İş konusunda elde edeceğin tatmin, başarı hissi ve gücü ise yine sevdiklerinle paylaşmak isteyebilirsin. Günün akşam saatlerinde sevdiklerinle keyifli zamanlar geçirme fırsatı bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...