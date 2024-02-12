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13 Şubat Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

13 Şubat Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
12.02.2024 - 19:01

Adalet duygusuyla hareket ettiğiniz bugün kendiniz için de bir şeyler yapmanız gerektiğini hissedeceksiniz. Peki, 13 Şubat Salı gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 13 Şubat Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün ilişkilerde denge ve uyumu ön planda tutma zamanı. Hatta daha da önemlisi kendin için bir şeyler yapman gereken bir noktadasın. Venüs Neptün altmışlığından olumsuz etkilenen Teraziler için daha az empati yapmak ve daha az duyarlı hareket etmek, düşünülenin aksine önemli kazançlar sağlayabilir. Zira ilişkilerde yüksek empati duygusuyla kendinden ödün veren Teraziler için bugün gerçek adalet sağlanabilir. 

Toplumsal adalet konusunda hassas olmanın yanında kişisel adalet için de harekete geçme isteğiniz artabilir. Açıkçası hakkını savunmak konusunda aceleci davranmadığın günler geride kalmış gibi görünüyor. Sıra sende, git ve istediğini al! Karşındakinin kazanmasına odaklı oyunlar yerine kendini de düşünmek ruhsal anlamda iyileşmeni sağlayabilir. Unutma sen çok değerlisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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