13 Şubat Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün yenilikçi ve özgür ruhunla hayatın tadını çıkarmaya odaklan. Zira bugün hayatını değiştirmek konusunda tutkulu ve cesur adımlar atabilirsin. Sadece kendine ait özel bir konfor alanı yaratmak için Venüs Neptün altmışlığından faydalanabilirsin. Neptün'ün etkileriyle sevdiklerine kendini açıkça ifade edilebilirsin. Hatta artık çizmen gereken sınırları belirleyebilirsin. Bu açı kalıbı özgür ruhunu harekete geçirirken bir yandan da duygusal anlamda güçlü olmanı desteklediği için aile içi dengeleri kolayca sağlayabilirsin.

Yenilenen yaşam tarzın, yaşam alanın ya da konfor alanın olabilir. En nihayetinde bu senin için hem sosyal yaşantıda hem de kariyer hayatında bir kazanma fırsatına dönüşebilir. Bugün alacağın kararların ardından sosyal statünün artması bile söz konusu olabilir. Sana ait bir hayat beraberinde gücü ve başarıyı da getirir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...