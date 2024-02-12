13 Şubat Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün hayata dair hırsların ortaya çıkabilir. Çoğunlukla güç ve başarıdan beslenebilirsin. Venüs Neptün altmışlığının etkileriyle hırslarından ilham alabilir, hem özel hayatında hem de profesyonel yaşamında lider olmak isteyebilirsin. Yakın ilişkilerinde daha çok romantik bir tutum sergilesen de istediğini yaptırma güdülenmen bir hayli fazla olabilir.

Her konuda üstün ve haklı olma isteğinle dikkat çekebilirsin. Aynı zamanda liderlik yeteneklerini ön plana çıkarmaya odaklandığın iş yaşamında da kontrolü elinde tutmak isteyebilirsin. Bu denli yoğun ve tutkulu bir yaklaşımla hata yapma şansının arttığını hatırlatmayı kendimize bir görev biliriz. Dikatli olmalı, öncelikle iç güdülerini yönetmeye odaklanmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...