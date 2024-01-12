13 Ocak Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün her zaman istediğin gibi sana ait bir hafta sonunun hayalini kuruyorsun. Zamanını kendin için harcamaktan keyif alıyorsun. Haftanın yorgunluğunu dostlarınla atmayı tercih edebilirsin. Bu sırada küçük sürprizlerle de karşılaşabilirsin.

Sana ilgi gösterecek biriyle tanışabilirsin. Bu yabancıyı hayatına dahil etmek için acele etmesen de dostluğundan ya da aşkından oldukça etkileneceksin. Ondan öğreneceklerin olduğu kesin. Geçmişte yaşadığın hayal kırıklıklarını düşünmeyi bırakmanı sağlayacak bu tanışıklık sana huzur verecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...