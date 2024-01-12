13 Ocak Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün sabırlı olmalısın... Düzeni değiştirmek sessiz kaldıklarını söylemek için hafta boyunca önemli bir çaba sarf ettin. Zaman zaman başarılı zaman zaman başarısız olmuş olabilirsin. Lakin artık odaklanman gereken ne yapmak istediğin.

Mesela bugün ne yapmak istiyorsun? Çalışmak mı, gezmek mi, unutmak mi? Konu ne olursa... Harekete geçmeye ihtiyacın var. Seni sinirlendiren ve strese sokan şeylerden uzaklaşmaya ihtiyacın var. Vaktini boşa harcadığını düşündüğün kişilerden ardına bakmadan kaçmalısın. Seni seveni bul... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...