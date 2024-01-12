13 Ocak Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün empati yapman gerekebilir! Özellikle aile bağların ve akrabalık ilişkilerinle ilişkili konulara yoğunlaşman gerekebilir. Sana uzanan yardım elini kendinden uzaklaştırma! İşte tam da bu noktada sevdiklerinle empati kurmaya, onları doğru anladığından ve değerlendirdiğinden emin olmaya çalış. İyi niyetle yapılan bazı hataları görmezden gelmen gerekebilir.

Varsa kardeşlerin ve çocuklarınla hayatını olumlu etkileyecek beklenmedik konuşmalar yapabilirsin. Kendinden küçük birinden göreceğin azımsanamaz destekle gerçekleri daha net görecek ve gününü güzelleştireceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...