13 Mart Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün karşı konulamaz bir değişim arzusu ile harekete geçmek isteyebilirsin. Hayatını değiştirecek ve hatta hayatları değiştirecek güçlü adımlar atabilirsin. Toplumsal anlamda yeni bir dönemi başlatacak güce dahi sahibsin. Sesini duyan herkesle birlikte daha iyi bir dünya için elini taşın altına koyabilirsin.

Sabırlı bir ilerleyişe hazırsın. Bu yüzden sosyal sorumluluk projeleri, gönüllü çalışmalar veya vakıf işleri gündeminde yer alabilir. Özellikle de çocukların geleceğine dair önemli girişimlerin olabilir. Paranı ve gücünü kullanmanın yanında yeteneklerinle birilerinin hayatını güzelleştirmenin tadını çıkarmalısın.

İçinin güzelliği ve enerjin etrafındaki pek çok kişiyi aydınlatırken aşkın da habercisi olabilir. Partnerinle duygusal yakınlaşmalar ve derin bir aşk yaşayabilirsin. Eğer bekarsan, karar vermeni zorlaştıracak kadar ilgiyle karşı karşıya kalabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...