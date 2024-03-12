13 Mart Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün geçmişi yad edebilirsin! Eski günlere ve bitmiş ilişkilere karşı özlem besleyebilirsin. Geçmişin derinlerinde kaldı sandığın, unuttuğunu söylediğin bazı şeylerin aslında bilinçaltında yer aldığını görebilirsin. Belki de eski defterler yeterince derine gömülmemiştir... Gökyüzünün oyunuyla adeta tersten esen rüzgar, kafa karışıklıklarına neden olabilir. Şimdi ne yapacaksın?

Elbette hızlı bir karar vermen gerektiğini, önüne bakman gerektiğini düşünebilirsin. Fakat geçmişin izlerini silmeden geleceğe bakamayabilirsin. Yüzleşmen gereken gerçekleri keşfederek, nasıl daha mutlu olacağını bulmalısın. İçten içe hissettiğin ıssızlık ve yalnızlık duygusundan kurtulmanın zamanı geldi. Kendin gibi olabildiğin ikili ilişkileri önceliklendir. İster aşk ister sosyal yaşantında özgür ya da mutlu olmanın tek yolu bu! Sanıyoruz, kendine dürüst olma zamanı geldi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...