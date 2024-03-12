13 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün uluslararası görüşmeler yapman gerekebilir. İş yaşamının seyrini değiştirmeye hazır mısın? Hatta bugün alacağın bir kararla tüm hayatının seyri değişebilir. Ülke değiştirmeyi düşündüğün zamanlar olmuştu. Fakat bu kez fırsat ayağına geldi. Yeni bir iş, yeni bir keşfetme ve öğrenme macerasını reddetmeyeceğini düşünüyoruz. Peki, yolculuk nereye?

Sanıyoruz yeni rotan, yağacağın görüşmenin sonucuyla birlikte belli olacak. Hayatında ihtiyacın olan yenilik ve değişim kendiliğinden üzerine doğru gelecek. Karşına çıkacak iş teklifiyle yıllardır hayalini kurduğun eve, sosyal çevreye ve kazanca bir anda sahip olabilirsin. Karşına çıkan fırsatları değerlendirirken dikkatli ve sabırlı ol! Heyecanını kontrol etmen gereken durumlar olabilir. Bu arada bu değişim aşk hayatında da yeni şeylerin habercisi olabilir. Anlaşılan o ki bugünün aşkta ve iş hayatında kazananı sen olabilirsin! Yolun açık olsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...