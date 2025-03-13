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Defne Samyeli'nin Genetik Şovundan Hande Erçel'in Sporuna 13 Mart'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Defne Samyeli'nin Genetik Şovundan Hande Erçel'in Sporuna 13 Mart'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
14.03.2025 - 00:16

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Melisa Döngel

Melisa Döngel

Defne Samyeli

Defne Samyeli

Şebnem Bozoklu

Şebnem Bozoklu

Melike Şahin

Melike Şahin

Hande Erçel

Hande Erçel
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İrem Derici

İrem Derici

Didem Soydan

Didem Soydan

Su Burcu Yazgı Coşkun

Su Burcu Yazgı Coşkun

Simge Sağın

Simge Sağın

Aslı Bekiroğlu

Aslı Bekiroğlu
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Özge Ulusoy

Özge Ulusoy

Merve Boluğur

Merve Boluğur

Berrak Tüzüataç

Berrak Tüzüataç

Müjde Uzman

Müjde Uzman

Gonca Vuslateri

Gonca Vuslateri
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Helin Kandemir

Helin Kandemir
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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