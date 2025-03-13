Defne Samyeli'nin Genetik Şovundan Hande Erçel'in Sporuna 13 Mart'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Defne Samyeli'nin Genetik Şovundan Hande Erçel'in Sporuna 13 Mart'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Melisa Döngel
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Defne Samyeli
Şebnem Bozoklu
Melike Şahin
Hande Erçel
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İrem Derici
Didem Soydan
Su Burcu Yazgı Coşkun
Simge Sağın
Aslı Bekiroğlu
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Özge Ulusoy
Merve Boluğur
Berrak Tüzüataç
Müjde Uzman
Gonca Vuslateri
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Helin Kandemir
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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