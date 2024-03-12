13 Mart İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün kendinle ilgili önemli kararlar vermen gerekebilir. Hayata dair muhakemende, kendine katı ve acımasız davranabilirsin. İkilemlerden kurtulmaya kararlı olduğun bir gün olabilir. Bunun için biraz kendini zorlamak zorunda kalabilirsin. Zira çoğu zaman kararsızlığı, karar vermeye tercih ediyorsun... Fakat bugün alacağın kararlar seni mutlu edecek gibi görünüyor.

Aşk hayatında sular durulmuyor! Partnerinle ilişkindeki iniş çıkışlar bir süre daha devam edebilir. Karar verme sürecine aşk hayatının seyri ile ilgili de maddeler eklemiş olabilirsin. Biraz uzaklaşmak ya da ara vermek gibi düşüncelere sahip olabilirsin. Bu ara sana doğru kararı verme fırsatı sağlayabilir. Sonrasında partnerinle uzun bir konuşma yapabilirsin. İsteklerin konusunda kendinden emin olmalısın. Ancak bu sayede pişman olmayacağın bir karar verebilirsin. Sahi iş hayatına da el atmak ister misin? Venüs'ün duygularını kontrol altına aldığı bugün profesyonel hayattan uzaklaşabilirsin. Bir süre askıya aldığın kariyer hedeflerine daha sonra vakit ayırmak doğru bir tercih olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...