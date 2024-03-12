13 Mart Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün şefkat ve merhamet duyguları ön plana çıkabilir. Alacağın kararları etkileyecek yoğun hislere kapılabilirsin. Kendi iyiliğini dahi geri plana atacak kadar güçlü duygularla toplumsal konulara öncelik verebilirsin. Gönüllü projelerde yer almak isteyebilirsin. Ruhsal anlamda büyük bir huzur sağlayacak bu işleri yaparken kendini bulduğunu da fark edeceksin. Belki de bugünden sonra hayatındaki bazı rutinleri de değiştirebilirsin.

Rutinlerden söz etmişken, hayatında bazı şeylerin değişmeyişinden yorulmuş olabilirsin. Değişim arayışı içindeki ruhunun, huzura olduğu kadar kendi yolunu bulmaya da ihtiyacı var. Değişime evinden başlamaya ne dersin? Mesela ilk olarak dekorasyonu değiştirebilirsin. Bu sayede bazı köklü değişikliklere karar vermeden önce daha net fikirlere sahip olabilirsin. Bu konuda partnerinden destek alabilirsin. Karar vermekte zorlandığın anlarda izin ver sana yardım etsin. Belki de bir fikir, farklı bir görüş ya da sevgidir ihtiyacın olan. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...