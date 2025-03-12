13 Mart Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün duygularına kapılabilirsin. Aman dikkat! Hiç tarzın olmasa da hislerini etrafındaki insanlara yansıtabilir, iş hayatında mantık kadar duygusal kararlar da alabilirsin. Yani rakiplerin karşısında gardını düşürebilirsin.

Tabii bu durumda ani kararlar, tepkisel davranışlar ve biraz da mantıktan uzaklaşma gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu yüzden maddi konularda ve finansal ortaklıklarda aceleci davranmamalısın. İçinde bulunduğun süreci düzen değiştirmek için değil de hayattan keyif almak için değerlendirmelisin. Zira iş hayatının dışında alacağın duygusal kararlar seni mutlu edebilir.

İşte şimdi aşktan konuşmanın zamanı! Bir süredir duygularını gizli yaşıyor olabilirsin. Merak etme hislerini açık edip aşka kendini bırakmak sana bir hayli iyi gelecek. Kontrol sende, bunu biliyoruz ama aşk sınırlarını ihlal edebilir; sen de bunu unutma. Ay'ın etkisine girmeye başladığın bugün hislerinden öğrenecek çok şeyin olduğunu da bilmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...