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13 Mart Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

13 Mart Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
12.03.2025 - 19:01

Duygularınıza kapılın... Peki 13 Mart Perşembe günü başak ve yükselen başak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için başak ve yükselen başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 13 Mart Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, başak ve yükselen başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün duygularına kapılabilirsin. Aman dikkat! Hiç tarzın olmasa da hislerini etrafındaki insanlara yansıtabilir, iş hayatında mantık kadar duygusal kararlar da alabilirsin. Yani rakiplerin karşısında gardını düşürebilirsin. 

Tabii bu durumda ani kararlar, tepkisel davranışlar ve biraz da mantıktan uzaklaşma gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu yüzden maddi konularda ve finansal ortaklıklarda aceleci davranmamalısın. İçinde bulunduğun süreci düzen değiştirmek için değil de hayattan keyif almak için değerlendirmelisin. Zira iş hayatının dışında alacağın duygusal kararlar seni mutlu edebilir. 

İşte şimdi aşktan konuşmanın zamanı! Bir süredir duygularını gizli yaşıyor olabilirsin. Merak etme hislerini açık edip aşka kendini bırakmak sana bir hayli iyi gelecek. Kontrol sende, bunu biliyoruz ama aşk sınırlarını ihlal edebilir; sen de bunu unutma. Ay'ın etkisine girmeye başladığın bugün hislerinden öğrenecek çok şeyin olduğunu da bilmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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