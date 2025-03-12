13 Mart Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün keyifli sonlar ve mutlu başlangıçlar seni bekliyor. Hayatına renk katacak başlangıçlar için yer açmanın zamanı geldi. Geçmişten, omuzlarındaki yüklerden ve bitmesini istediğin ama son noktayı koyamadığın işlerden uzaklaşma vakti gelip çattı!

Tam da bu noktada temiz bir sayfa açmak için önce duygusal vedalara odaklanmalısın. Artık miladı dolan ilişkiye, toksik aşka veya seni dibe çeken dostluğa veda etmelisin. Göreceksin, hayatından çıkardığın her kişi ile keyfin yerine gelecek ve adeta hafifleyeceksin.

Geçmiş defterleri kapatıyorken, kendine dair sevmediğin özellikleri, huyları ve aile travmalarını da ardından bırak deriz. Yeni bir sen inşa ederek eskisinden çok daha güçlü bir şekilde var olabilirsin. Ne kadar da muhteşem olduğunu gör ve herkesin görmesine izin ver. Göz kamaştırıyorsun... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...