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13 Mart Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

13 Mart Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
12.03.2025 - 19:01

Plansız yaşamak mümkün mü? Peki 13 Mart Perşembe günü aslan ve yükselen aslan burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için aslan ve yükselen aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 13 Mart Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, aslan ve yükselen aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün plansız hareket edebilirsin. Hiç aklında olmayan bir işe başvurabilir, bir anlık karar ile kariyerinin seyrini değiştirmeyi düşünebilir ve hatta alıştığın düzeni bozmak pahasına sektör değişikliğini dahi tercih edebilirsin. Galiba, rüzgar seni nereye savuruyorsa oraya gitme vakti! 

Tam da bu aşamada haddinden fazla risk almaya meyilli olabilirsin. Aman dikkat gözünü karartıp canının istediğini yapabilirsin. Ancak plansız da olsan akılcı kararlar vermelisin. Risk alabilirsin, ama değişimin seni mutlu etmesi için hassas da olmalısın. Kendini güvence altına almayı unutma, sonra istersen planları bozabilirsin. 

Mantığın ortadan kalkacağı bir konu var ki işte ona sahiden engel olamayabilir ve hiç planında yokken yolundan sapabilirsin. Aşka kapılıp rüzgarında savrulmak üzeresin... Kalbinin ritmi değişmek üzere, çünkü duygularını özgürce yaşamaya hazırsın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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