13 Kasım Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün düşünce yapın değişecek! Kendini ifade etmenin farklı yollarını bulacaksın. Görünen o ki birileri anlaşılmamaktan sıkıldı! Gizemli tavırlarını korumaya devam edileceğinden eminiz, ancak anlattıklarının ve bazen de ima ettiklerinin hızla anlaşılmasını isteyeceksin. Artık etrafında seni yeterince anlamayan insanları barındırmayacaksın.

Mars ile Plüton'un Oğlak burcundaki kavuşumu, sana geç kalmış bir bahar temizliği yaptıracak! Bu arınma süreci sırasında kendine daha fazla zaman ayırma fırsatı bulacaksın. Bu sayede yaratıcı zihninin de canlandığını göreceksin. Güçlü yatırımlar ve girişimler için beklediğin an gelmiş gibi görünüyor. Basit riskler ile büyük kazançlar elde edebileceğini de unutmadan hareket et.

Bütün bunlar olurken aslında kendini, hayal ettiğin düzeni inşa ederken bulacaksın. Bilgiye ve tecrübeye odaklanacak, kârlı anlaşmalar ile birlikte mutluluk getiren ilişkiler de kuracaksın. Parlama zamanın geldi! Işığın ortaya çıkart, yanında olması ve olmaması gereken kişileri de dikkatle seç. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...