13 Haziran Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün yalnız kalmaya ihtiyaç duyabilirsin! Astrolojik anlamda bir hayli güçlü ve etkili olan Güneş ile Chiron atmışlığında, kendini dünyadan kopuk hissedebilirsin. Hayatın stresinden, insanlardan ve hatta sevdiklerinden dahi izole olarak kısa bir tatile ne dersin? Bu sayede, bir süre başını dinlemiş ve dinlenmiş olursun.

Vücut diline dahi yansıyacak olan bu yalnızlık arzusu, kendinle baş başa kalmanın zamanı geldiğine işaret ediyor. Belki de doğanın içinde kendine bir yer bulmalı, kuş seslerini dinleyerek dinlenmelisin. Geçtiğimiz yılın yorgunluğunu unutmadan başladığın yılın ortasında, başarılarını tek başına kutlamak tam da ihtiyacın olan şey... Zira, bir süredir kariyerine odaklanmış ve hızla yükselmek için var gücünle çalışıyordun.

Sanıyoruz, bu dinlenme süreci bir nevi Chiron'un şifalanma döngüsünü temsil ediyor. Tatil sonrası yenilenmiş ve tazelenmiş hissedeceksin. Aklında yeni planlarla dönecek ve mutluluğu yakalayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...