13 Ağustos Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugünden itibaren birtakım testlere tabi tutulabilirsin. İş hayatını ve kariyerini etkileyen performans incelemeleri nedeniyle gözlem altında olabilirsin. Açıkçası değerlendirmeye alınmak için en doğru süreçtesin. Gökyüzünün iki güçlü gezegeninin kavuşumu, gücüne güç katarken kendini ispatlamakta zorluk çekmeyeceksin. Mars ve Venüs sayesinde takdiri toplayan kişi olacaksın.

İş hayatındaki yükseliş, öz güvenini de artıracaktır. Tam da bu noktada biraz kozmetik ve bakım da sana iyi gelecektir. Estetik dokunuşlar, kendini daha iyi hissetmeni sağlayacak rötuşlar için harekete geçebilirsin. Erkeklerde saç ektirme ve detoks, kadınlarda ise özellikle göz bölgesini ilgilendiren değişimler gündemde olabilir.

Ne diyelim, şimdi hem başarı hem de güzellik ile aşka da hazırsın. Fakat gelip geçici aşklara ve anlık heveslere daha yatkınsın. Yani bu aralar sadece flörtleşerek tutkularının peşinden koşmayı tercih edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...