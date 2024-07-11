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12 Temmuz Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

12 Temmuz Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
11.07.2024 - 19:01

Plüton, aile içinde dinamikleri değiştiriyor. Sırlar ortaya çıkmak üzere... Peki, 12 Temmuz Cuma gününde yengeç ve yükselen yengeç burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için yengeç ve yükselen yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 12 Temmuz Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, yengeç ve yükselen yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Venüs ile Plüton'un karşıtlığı, aile ve ev hayatında derin dönüşümlere neden olabilir. Bu dönemde aile içinde hiçbir şey saklı kalmayacak! Atalarından yadigar sırlar, kardeşlik ilişkilerini etkileyen gizli bilgiler tek tek ortaya çıkacak. Yakın çevrende saklanan bazı gerçekler seni incitebilir. Zira aile içindeki dinamikler değişmek üzere. Fakat bu süreçte sabırlı ve anlayışlı olmalısın. Önce her şeyi enine boyuna konuşmalı, olanları sindirmelisin. 

Sanıyoruz yine de edindiğin bilgiler nedeniyle sakin olmakta güçlük çekebilirsin. Empati ve anlayış sayesinde taşların yerine oturmasını bekle. Böylece yeni düzenin eskisinden çok daha iyi olduğunu fark edebilirsin. Belki daha ne içindeki otorite figürü haline gelebilirsin. Sesine doğru yerde yükseltmeye ve her şeyi kontrol altında tutmaya odaklan.

Gelelim iş hayatına. Eğer ailesiyle ilgileniyorsan, zaman zaman duyguların işe karışabilir, dikkatli ol! Bunun dışında, iş hayatı bu sıralar ikinci planda yer alabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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