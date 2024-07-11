12 Temmuz Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün Venüs ile Plüton'un karşıtlığı, inanç sistemlerinde ve bakış açında değişime neden olabilir. Zira Plüton'un etkisindeki bu dönem, kendi inançlarını ve yaşam felsefeni sorgulamak için harika bir fırsat olabilir. Mesela bu sıralar, iç dünyanın derinlere inerek kendi gerçeğini bulmaya odaklanmalısın. Bu sayede hayattan beklentilerini, isteklerini ve arzularını belirleyebilirsin.

Bugünlerde iç sesine kulak vermeli mümkünse, kendine daha fazla zaman ayırmalısın. Kendine yeni bir yol haritası çizene kadar biraz dinlenmek de sana iyi gelecektir. Belki bu arada meditasyon, yoga ve terapiler işine arayabilir. Hislerini ve duygusal derinliklerini keşfettiğin anlarda, sevdiklerine de bir şans ver deriz. Belki onlarla dertleşmek, yaşadığın değişimden söz etmek stresini azaltabilir.

Tüm bunların yanında iş hayatında da huzuru arayabilirsin. İnandığın şeylerin peşinden koşup, etik değerlerin doğrultusunda iş yapmak ise senin için her zamankinden çok daha önemli olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...