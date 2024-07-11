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12 Temmuz Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

12 Temmuz Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
11.07.2024 - 19:01

Plüton, ilişkilerinizde güveni sorgulamanıza neden oluyor. Bugün çıkarlarınızı gözetmelisiniz... Peki, 12 Temmuz Cuma gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 12 Temmuz Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Venüs'ün Plüton ile oluşturdu karşıt açı, ikili ilişkiler ve ortaklıklar konusunda seni uyarıyor. Ortaklık ve iş birliklerinde dengeleri yeniden kurmanın tam zamanı. Bu dönemde, kişisel çıkarlarını koruyarak ilişkilerini yeniden inşa etmelisin. Pek çok zaman olduğu gibi yine kendinden ödün vererek kuracağın ilişkiler beklenmedik olumsuzlukları beraberinde getirebilir. Özellikle finansal ortaklıklar ve iş anlaşmalarında, her zamankinden daha dikkatli olmalısın. Bugün imzalayacağın her belgeyi dikkatle okumalı, gerekirse uzman desteği almalısın.

İş hayatında olduğu kadar özel hayatında da güvenli hissetmeye odaklanabilirsin. Fakat şimdiden söyleyelim Plüton, romantik ilişkilerde gereksiz kuruntuların da mimarı olabilir. Tam da bu noktada anlamsız kıskançlığı için aşk hayatını zedelememeye özen göster. 

Tüm bunların yanında, bugün risk alma! Paranı da kendin gibi güvende tut. Yatırım kararlarını dahi almadan önce birkaç kez düşün. Özellikle alım satım işlemleri için aceleci olma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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