12 Temmuz Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün Venüs'ün Plüton ile oluşturdu karşıt açı, ikili ilişkiler ve ortaklıklar konusunda seni uyarıyor. Ortaklık ve iş birliklerinde dengeleri yeniden kurmanın tam zamanı. Bu dönemde, kişisel çıkarlarını koruyarak ilişkilerini yeniden inşa etmelisin. Pek çok zaman olduğu gibi yine kendinden ödün vererek kuracağın ilişkiler beklenmedik olumsuzlukları beraberinde getirebilir. Özellikle finansal ortaklıklar ve iş anlaşmalarında, her zamankinden daha dikkatli olmalısın. Bugün imzalayacağın her belgeyi dikkatle okumalı, gerekirse uzman desteği almalısın.

İş hayatında olduğu kadar özel hayatında da güvenli hissetmeye odaklanabilirsin. Fakat şimdiden söyleyelim Plüton, romantik ilişkilerde gereksiz kuruntuların da mimarı olabilir. Tam da bu noktada anlamsız kıskançlığı için aşk hayatını zedelememeye özen göster.

Tüm bunların yanında, bugün risk alma! Paranı da kendin gibi güvende tut. Yatırım kararlarını dahi almadan önce birkaç kez düşün. Özellikle alım satım işlemleri için aceleci olma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...