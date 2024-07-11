12 Temmuz Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün meydana gelen Venüs ile Plüton karşıtlığı, sosyal çevre derin dönüşümlere sebep olabilir. Bu dönemde, ikili ilişkilerini ve özellikle de arkadaşlık bağlarını yeniden gözden geçirmek isteyebilirsin. Çoğunlukla iş ilişkilerine odaklandığın günlük hayatında dostlarına ihtiyaç duyabilirsin.

Belki de bugün ilişkilerinin derecesini sorgulanabilirsin. Aşırı samimiyetten veya fazla mesafeden rahatsız olabilirsin. Sosyal hayatta her şeyin dengeli olmasını istediğin bir dönemden geçiyorsun. Bu nedenle bazı dostların ile görüşmeyi bırakabilirsin. Sosyal hayatında yapacağın temizlik, kendine eskisinden çok daha rahat hissetmeni sağlayacak.

İş hayatında ise standart olanı tercih edeceksin. Bugün karşına çıkan fırsatları bile değerlendirmek istemeyeceksin. Mevcut düzenini koruyarak iş hayatında konfor alanının içinde kalmayı tercih edeceksin. Bu sayede stresten uzaklaştığını düşünebilirsin, fakat asıl mesele bulunduğun konumda kendini güvende hissetmen! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...