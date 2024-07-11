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12 Temmuz Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

12 Temmuz Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
11.07.2024 - 19:01

Plüton, sizi kendinize güvenli bir alan oluşturmaya yönlendiriyor. Peki, 12 Temmuz Cuma günüde oğlak ve yükselen oğlak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için oğlak ve yükselen oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 12 Temmuz Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, oğlak ve yükselen oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün meydana gelen Venüs ile Plüton karşıtlığı, sosyal çevre derin dönüşümlere sebep olabilir. Bu dönemde, ikili ilişkilerini ve özellikle de arkadaşlık bağlarını yeniden gözden geçirmek isteyebilirsin. Çoğunlukla iş ilişkilerine odaklandığın günlük hayatında dostlarına ihtiyaç duyabilirsin. 

Belki de bugün ilişkilerinin derecesini sorgulanabilirsin. Aşırı samimiyetten veya fazla mesafeden rahatsız olabilirsin. Sosyal hayatta her şeyin dengeli olmasını istediğin bir dönemden geçiyorsun. Bu nedenle bazı dostların ile görüşmeyi bırakabilirsin. Sosyal hayatında yapacağın temizlik, kendine eskisinden çok daha rahat hissetmeni sağlayacak. 

İş hayatında ise standart olanı tercih edeceksin. Bugün karşına çıkan fırsatları bile değerlendirmek istemeyeceksin. Mevcut düzenini koruyarak iş hayatında konfor alanının içinde kalmayı tercih edeceksin. Bu sayede stresten uzaklaştığını düşünebilirsin, fakat asıl mesele bulunduğun konumda kendini güvende hissetmen! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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