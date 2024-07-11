12 Temmuz Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün Venüs ile Plüton'un karşıtlığı, gizli kalan duyguları su yüzüne çıkarabilir. Bu dönemde Koç burçları için yoğun içsel dönüşüm ve ilişkilerde derin değişimler meydana gelebilir... Artık gerçek duyguların ve görmezden geldiğin hislerinle yüzleşmek zorunda kalabilirsin. Tabii bu durumda kendini baskı altında hissedebilirsin. Fakat bunun yerine içsel güçlerini keşfetmeye ve korkularınla yüzleşmeye odaklanmalısın. Mesela, bilinçaltındaki derin korkuların açığa çıkabilir, ancak bunları aşma fırsatı seni bekliyor.

Öte yandan bugünlerde, ilişkilerde güç savaşlarına kapılabilirsin. Aşk hayatında özellikle duygusal derinlikler ve tutku artabilir. Bu nedenle partnerinle aranda güçlü bir çekim hissedebilirsin, ancak kıskançlık ve güvensizlik gibi olumsuz duygular da meydana gelebilir. Romantik ilişkilerde daha anlayışlı ve açık olmaya çalış.

Kariyerinde ise önemli kararlar almak için bugün iyi bir zaman olabilir. İş yerinde gizli kalmış bilgiler açığa çıkabilir ve bu bilgiler doğrultusunda stratejini değiştirmek zorunda kalabilirsin. Güçlü ve etkili adımlar atarak hedeflerine ulaşabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...