12 Temmuz İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün meydana gelen Venüs ile Plüton'un karşıtlığı, zihinsel aktivitelerinde derin dönüşümlere işaret ediyor. Bu aralar her zamankinden daha üretken ve yaratıcı olabilirsin. Sürekli düşünen, tasarlayan ve aktif zihninle iş hayatında başarı elde edebilirsin. Bugün kendini göstermekten asla çekinme. Hatta mümkünse önemli projelerde gönüllü olarak yer al! Fikirlerini hızlı ve kararlı bir şekilde ifade et.

İşte tam da bu noktada, kendinden emin tavırların ve kararlılığın üstlerini etkilemeni sağlayacaktır. Uluslararası projelerde ön plana çıkarak kariyerinin seyrini tamamen değiştirme ihtimalin olduğunu da unutma. Görünen o ki bugün aldığın risk kadar büyüyeceksin. Başarının tadını çıkarmak için hemen harekete geç.

Günün ikinci yarısında kutlama için kimi arayacağını biliyorsun. Elin telefona gitti yanım düşündüğün kişi ruh eşin olabilir, bizden söylemesi. Bu dönemde başarı için de aşk için de hazır ol. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...