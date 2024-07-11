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12 Temmuz Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

12 Temmuz Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
11.07.2024 - 19:01

Plüton aile birliğinizin sağlanması ve ilişkilerinizin güçlenmesi konusunda sizi destekliyor. Peki, 12 Temmuz Cuma gününde boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 12 Temmuz Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Venüs ile Plüton arasındaki karşıt açı, değer yargılarında büyük dönüşümlerin habercisi olabilir. Vurdumduymaz tavırların değişebilir. Ya da eskiden çokça önemsediğin şeyleri artık önemsemeyebilirsin. Bir süredir geri planda tuttuğun aile bağların yeniden gündeme gelebilir. Tam da bu noktada bir süredir görüşmediğin akrabanın ya da kardeşin ansızın çıkıp gelebilir. 

Sahi zaman zaman karşılaştığında ne yapacağını düşündüğün, hem karşılaşmak isteyip hem de ondan kaçtığın biri var mı? Sanıyoruz sonunda bu yüzleşme yaşanacak. Fakat düşündüğün kadar endişe verici olmayacak. Aksine küslüklerin bitmesi, aile birliğinin sağlanması için önemli bir adım atacaksın. 

Tabii bu durumda, duygusal anlamda güçlenecek ve iyileşeceksin. Sevgilin seni saymasına izin ver. Derler ya 'büyüklük sende kalsın.' Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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