12 Temmuz Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün Venüs ile Plüton arasında meydana gelen karşıtlık, sağlık konularında derin dönüşümlere işaret ediyor. Bu dönemde sağlığın için yaşam tarzında köklü değişiklikler yapmam gerekebilir. Fakat bu durum, her zamanki gibi beslenme alışkanlıklarını değiştirmek ya da rutinlerine egzersiz eklemek gibi bir dönüşüm değil. Bu açı kalıbı daha ziyade köklü bir iyileşmeyi çağrıştırıyor.

Mesela düzenli kullanmak zorunda olduğun ilaçlardan kurtulabilirsin. Bir süredir uyumak zorunda olduğun diyet listesine veda edebilirsin. Ya da fiziksel aktiviteleri zorunlu olarak değil canının istediği için yapacağın bir döneme geçebilirsin.

Görünen o ki gökyüzüne şifalı enerjisiyle Başak burçları için yeni bir dönem başlıyor. Bugünden itibaren kalbine aşkı açacak ve kariyer hedeflerini yeniden gözden geçireceksin. Tabii bu durumda hedeflerini büyüteceğine de eminiz. Uzun zamandır beklediğin haberlerin peş peşe gelmesinin mutluluğunu yaşa! Mutlu günler. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...