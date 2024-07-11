12 Temmuz Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün meydana gelen Venüs ile Plüton karşıtlığı, aşk hayatında derin dönüşümlerin habercisi olabilir. Bir süredir kalbine aşkı kapatmış Aslan burçları için müjdeli haberlerimiz var. Hiç beklemediğin anda aşk seni bulacak. Kalbinin hızla atmasını sağlayacak kişi aşka karşı duruşuna da değiştirecek. Belki de bundan sonra hayatta en sevdiğin kişi kendin olmayabilirsin. Gerçi bunu engelleyecek bir aşk zor bulunur ama gerçek aşkın gücüne inanmayı deneyebilirsin.

Tabii bu noktada mükemmeliyet algın da değişebilir. Duygusal anlamda beslendiğim bu dönemde ilişkilerinde samimiyet ve sıcaklığı her zamankinden daha fazla önem verebilirsin. Samimiyetinden tereddüt ettiğin kişi partnerin ya da bir aile biriyi dahi olsa oradan uzaklaşacaksın... Anlaşılan tüm gerçek duygular ortaya çıkmak üzere!

İş hayatında ise duygularına yer yok. Hatta kariyer süreçlerinde mükemmeliyet algın da değişmese iyi olur. Zira bu algı seni başarıya ulaştırıyor. Tam da bu noktada, kariyerin için en iyi olanı odaklanmaya devam etmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...