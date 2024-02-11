12 Şubat Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün duygulardan arınmalı ve profesyonel yaşama odaklanmalısın. İşinde tam bir uzmansın, fakat aynı zamanda son derece duygusal bir yapın olduğunun farkındayız. Haftaya yoğun bir gündem ile başlayabilirsin. Bu yüzden romantizme ve duygusal konulara bir günlük ara vermeni tavsiye etmeliyiz. Zira iş hayatında diplomasi ve uzlaşma becerilerini kullanmana gerekebilir.

Güçlü iletişim beceleri, mizah duygusu yüksek keskin zekan ve ikna kabiliyetini kullanmaya odaklan. İş hayatında dengeye ulaşmak için fazla zamana ihtiyacın yok. Kendin ol, yeter! Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...