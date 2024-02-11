12 Şubat Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün olaylar karşısında esnek olmaya ve hızlı adapte olmaya çalış! Uzun süredir kendini kapattığın ve görmezden geldiğin bazı gerçekleri net bir şekilde görmeye başlayabilirsin. Alttan aldığın, göz ardı ettiğin ya da tolere ettiğin bazı şeylere daha fazla katlanmak istemeyebilirsin.

Kendi sınırlarını çizmeye hazır mısın? Fakat bunun için önce sakin olmalı, her şey hızlıca adapte olduğunu göstermeli ve kendine zarar vermeyecek stratejilerle yönetimi ele almalısın. Unutma, sabrın sonu selamettir. Artık rutinlerini de yeniden gözden geçirmelisin. Son yaşananların ardından gerektiğinde değişiklikler yapmaktan çekinmemelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...