12 Ocak Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün sevgi dolu ve sıcak karakterinle başkalarına şifa dağıtacaksın. Kuzey Ay Düğümü Balık burcuna geçiyor... İşte tam da bu yüzden her zamankinden daha duygu dolu ve hassas olabilirsin. İnsanlara yardım etmek, iyilik yapmak ve sevgiyi paylaşmak gündeminde yer alabilir. Hayatını güzelleştireceğin kişiler ise aynı anda senin yaşamını güzelleştirebilir. Unutma, iyilik paylaştıkça çoğalır!

Tam da bu noktada profesyonel hayatın ve ekonomik düzenine ilişkin kararları verirken bile hislerine güvenerek hareket ettiğini fark edeceksin. Sezgilerini takip edecek, para kazanmak için değil başarmak için yola çıkacaksın. Bu sayede beklentilerini aşan, maddi ve manevi anlamda seni tatmin eden kazançlar elde edeceksin.

Ay Düğümlerinin burç geçişleri sana şans getirecek. Hislerini takip ederek enlere kavuşacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...