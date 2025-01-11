12 Ocak Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün akışa ayak uyduracaksın... Ay Düğümü geçişleriyle değişen dünyanın enerjisi üzerinde olacak. Balık burcunun hassasiyeti, Başak burcunun akılcılığı ile ihtiyacın olan kusursuz dengeye kavuşacaksın.

Üstelik bunu mükemmeli hedeflemeden başaracaksın. Akış seni huzura götürecek. İçinden gelen bir rahatlama ile üzerindeki yükleri attığını fark edeceksin. Stresten, hastalıklardan ve sorunlarda kurtuluyorsun. Bedenen ve ruhen tamamen iyileşeceksin. Özellikle bir süredir yaşadığın sindirim sistemi sorunları varsa, bu dönemde geçmeye başlayacak.

Koşulsuz sevdiden vazgeçmeyeceksin ama kendini öncelik haline getireceksin. Bu dönemde akışa ayak uydurmak demek, kendini bulmak demek! Artık ne istediğini, hayattan ne beklediğini ve nasıl yaşamayı arzu ettiğini biliyorsun. Rüzgar kadar hafif ve özgür olmanın tadını çıkar. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...