12 Ocak Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün geçmişle barışacaksın! Hayal ettiğin geleceği inşa etmek için yapman gerekeni artık biliyorsun. Kader değiştiren Ay Düğümü değişimlerinden güç almalısın. Eskiden kurtulmalı, hatalarından ders çıkarıp önüne bakmalısın.

Tam da bu aşamada kusurları da görmezden gelmeni tavsiye etmeliyiz. Özellikle aile içinde yapılan hataları affetmeli, bazı kırgınlıkları ve dargınlıkları geride bırakmalısın. Önündeki güzellikleri görmek için başını kaldırıp geleceğe bakmalısın. Belki de bir süredir beklediğin iş teklifi ya da aradığın proje ayağına kadar gelir.

Başlamaktan da korkmamalısın bugün. Yeni bir şeylere, farklı bir bakış açısı ve heyecanla bakmak sana düşündüğünden çok daha iyi gelecektir. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...