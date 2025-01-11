12 Ocak Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün Güney Ay Düğümü geçişinden en çok sen etkileneceksin. Hayata karşı güvenin ve isteğin artacak. Sıkı sıkıya sarılacaksın yaşama... Evrenin sana getireceklerine güvenmen gereken bir dönemdesin! İç sesine kulak ver, sana her şeyin yoluna gireceğini söyleyecek. Hatta kulak verdiğin sesin seni götürdüğü yere gitmeyi de kabul etmelisin. Bu sayede rüzgarla savrulup hayallerini gerçekleştirebilirsin.

Belki de artık her şeyi tek başına çözmeye çalışmaktan da vazgeçersin! Yardım istemek, biraz terapi ve manevi destek almak sana düşündüğünden çok daha iyi gelecektir. Zihninin olumlu şeylere odaklanması gereken bir dönemdesin. Zira, hissettiklerini yaşayabilirsin.

Tam da bu noktada çok para kazanacağını, yeni bir iş kuracağını, yeni bir aşka yelken açacağını ve sağlık olacağını düşünmeni istiyoruz. Aradığın şifa enerjisi yüreğinde! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...