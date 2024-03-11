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12 Mart Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

12 Mart Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
11.03.2024 - 19:04

Her işte büyük başarı elde etmeli sağlayacak Venüs'ün Balık burcundaki konumu aşk hayatını karıştırabilir. Bugün aşkta ya hep ya hiç diyebilirsin! 

Peki, 12 Mart Salı gününde yay ve yükselen yay burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için yay ve yükselen yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 12 Mart Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, yay ve yükselen yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün gerçek bir sanatçı gibi yaratıcı ve benzersizsin... Venüs Balık burcundayken ortaya çıkan her işte büyük başarı elde edibilirsin. Alkışı hak ettiğin, herkesi kendine hayran bıraktığın bir gün seni bekliyor. 

Görünmeyeni görme, fark edilmeyen güzelliği gözler önüne serme yeteneğin var. Üstelik bu yeteneği kullanmanın tam zamanı. Bu enerjini ve yeteneklerini iş hayatında kullanarak terfi hak edebilirsin. İş hayatında pozisyon değişiklikleri ya da daha iyi bir teklifle iş değişikliği gündeminde olabilir. Yaptığın işlerle sektörde fark yaratma şansın var. Zira bugün alkışı en çok sen hak ediyorsun! 

Aşk hayatında ise son derece önemli bir karar vermek üzeresin. İlişkini evlilik ile taçlandıracak mısın, yoksa yeni bir başka bir yerken açıyorsun? İki zıt, iki net ve ne olursa olsun mutluluğu yakalayacağım karar seni bekliyor. Hangisini doğru olduğunu senden başkası bilemez. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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