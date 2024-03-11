12 Mart Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün gerçek bir sanatçı gibi yaratıcı ve benzersizsin... Venüs Balık burcundayken ortaya çıkan her işte büyük başarı elde edibilirsin. Alkışı hak ettiğin, herkesi kendine hayran bıraktığın bir gün seni bekliyor.

Görünmeyeni görme, fark edilmeyen güzelliği gözler önüne serme yeteneğin var. Üstelik bu yeteneği kullanmanın tam zamanı. Bu enerjini ve yeteneklerini iş hayatında kullanarak terfi hak edebilirsin. İş hayatında pozisyon değişiklikleri ya da daha iyi bir teklifle iş değişikliği gündeminde olabilir. Yaptığın işlerle sektörde fark yaratma şansın var. Zira bugün alkışı en çok sen hak ediyorsun!

Aşk hayatında ise son derece önemli bir karar vermek üzeresin. İlişkini evlilik ile taçlandıracak mısın, yoksa yeni bir başka bir yerken açıyorsun? İki zıt, iki net ve ne olursa olsun mutluluğu yakalayacağım karar seni bekliyor. Hangisini doğru olduğunu senden başkası bilemez. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...